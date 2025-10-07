Gretchen rebate críticas por procedimentos: 'Só lamento a inveja'

Gretchen, 66, rebateu algumas críticas por fazer vários procedimentos estéticos e mudar sua aparência.

O que aconteceu

A cantora lamentou a inveja de sua aparência. "Só lamento a inveja, o recalque e a frustração das pessoas que não podem e não querem nem tentar mudar. É perceptível o quanto eu incomodo por ter mudado, por ter melhorado, por estar bem comigo mesmo", escreveu ontem no post de seu médico Igor Alves no Instagram.

A "rainha do rebolado" opinou sobre comentários negativos. "Maus comentários só servem para mostrar mais de quem fala, do que a mim mesma. Estou linda, sim, gostem ou não. Mudei, sim, porque, se fosse para ficar como estava, não precisava fazer nada. Amanhã tem live sem filtro, sem maquiagem e aí?", insistiu.

Na publicação, ainda ressaltou a importância de manter os cuidados com a saúde e a autoestima. "Cuidem de vocês, cuidem da autoestima de vocês. A vida passa muito rápido. E quando vocês perceberem, acabou tudo. Só fica o que vocês plantaram. Porque a colheita é certa", finalizou.

Recentemente, Gretchen mostrou o resultado de um novo tratamento no rosto. "O Dr.Igor fez duas hialuronidase, retirou todo o produto, colocou fios de colágeno e tirou gordura das minhas bochechas", explicou sobre o procedimento.