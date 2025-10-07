Gracyanne reclama de 'olhares de piedade': 'Não gosto de mostrar fraqueza'

Gracyanne Barbosa, 42, desabafou sobre os incômodos que vem sentido após lesionar o joelho e passar por uma cirurgia.

O que aconteceu

A ex-BBB reclamou dos olhares de piedade por estar andando mais devagar depois de realizar o procedimento no joelho. "As pessoas me olham com olhares de piedade e eu detesto que as pessoas sintam pena. Sei que é um sentimento bom, mas não sei lidar com esse sentimento de piedade. Não gosto de mostrar fraqueza. No momento, estou bem fragilizada", confessou ontem nos stories do Instagram.

A dançarina citou outros casos de diminuição de mobilidade. "Sempre ouvi de cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida e aquelas que estão em recuperação que ficavam incomodadas com alguns comentários que as resumia como 'coitados' e quanto isso era chato", reforçou.

De acordo com ela, a negatividade pode prejudicar quem já está enfrentando vários desafios. "A negatividade, o olhar para o outro e dizer/pensar 'coitada, não vai mais andar' ou 'não vai mais ser a mesma'. É algo muito cruel, que pode mexer com o psicológico de quem já está passando por um momento difícil", opinou.

Gracyanne Barbosa ainda ressaltou que não é coitada pela lesão que sofreu. "O carinho, as orações, a alegria e os abraços amo receber e quero sempre. Agora, o negativismo quero que passe bem longe de mim. Não sou coitada! Sou escolhida, forte, corajosa e vencedora", concluiu.