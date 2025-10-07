Gracyanne Barbosa desabafa: 'Não sei lidar com sentimento de piedade'

Gracyanne Barbosa, que estava participando do Dança dos Famosos 2025, desabafou sobre a recuperação após romper o tendão do joelho durante uma apresentação. de lambada A lesão fez com que a influenciadora digital precisasse deixar a competição do Domingão com Huck.

"As pessoas me olham com um olhar de piedade. E eu detesto que as pessoas sintam pena. Sei que é um sentimento bom [...] Eu que sou uma pessoa forte. Não sei lidar ainda com esse sentimento de piedade", disse em suas redes sociais.

Após ser submetida a uma cirurgia no joelho, ela está andando com o auxílio de um andador. A ex-BBB ainda disse que, apesar de estar fragilizada, gosta de receber mensagens de carinho. "Não gosto de mostrar fraqueza."

No domingo, 5, ela foi ao programa de Luciano Huck e agradeceu a oportunidade de participar do quadro de dança do programa. "Me senti muito acolhida, parte dessa família. Não vou mais estar dançando nesse palco, mas com certeza vou estar aqui com vocês."

Na ocasião, o apresentador afirmou que Gracyanne está convidada para retornar ao Dança dos Famosos em 2026, caso já tenha autorização médica.