Morte faz 'Vale Tudo' bater recorde e Globo ter maior audiência desde 2023

Odete Roitman (Debora Bloch) é assassinada em "Vale Tudo"
Odete Roitman (Deborah Bloch) é assassinada em 'Vale Tudo'
Filipe Pavão e Clara Ribeiro
do UOL

De Splash, no Rio e em SP

07/10/2025 15h17

Assassinato de Odete Roitman (Deborah Bloch) fez "Vale Tudo" quebrar recordes em diversas cidades.

O que aconteceu

Em São Paulo, marcou 31 pontos e 50% de participação. É a maior audiência de uma novela das nove em quase dois anos — desde a final de "Terra e Paixão", de Walcyr Carrasco, em janeiro de 2024.

No Rio de Janeiro, cravou 38 pontos e teve 56% de participação. É a maior marca de uma novela do horário em três anos — desde a final de "Pantanal" em outubro de 2022.

Globo também comemora repercussão nas redes sociais. No X, a hashtag #ValeTudo ficou em primeiro lugar nos TTs mundo por 5 horas e no Brasil por 14 horas. Outros termos relacionados à novela permaneceram entre os assuntos mais falados no Brasil na noite de ontem e madrugada de hoje, como "Odete'", "César", Celina" e "Faty'". Foi o capítulo de novela com maior volume de conversa espontânea no X de todos os tempos. A medição é feita desde 2020.

A trama também dominou as tendências no Google, motivando mais de 200 mil buscas. É o maior volume de uma novela em mais de três anos — desde a estreia de pantanal. A medição é realizada desde 2021.

Recorde semanal

Heleninha (Paolla Oliveira) reencontra Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo'
Heleninha (Paolla Oliveira) reencontra Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo'
Imagem: Divulgação/Globo

'Vale Tudo' bateu recorde de audiência semanal de norte a sul do país. A semana em que Heleninha (Paolla Oliveira) descobre que seu irmão está vivo em 'Vale Tudo' fez a novela alcançar seu recorde semanal de audiência com 28 pontos de audiência e 46% de participação no Painel Nacional de Televisão (PNT), a maior audiência de uma novela das nove desde janeiro de 2024.

Com essa importante virada na trama, 'Vale Tudo' registrou suas maiores marcas de audiência em todo o país. Houve recordes semanais em Salvador (33 pontos de audiência e 59% de participação); Recife (32 pontos e 56% de participação); Belém (30 pontos e 55% de participação); Curitiba (29 pontos e 46% de participação); Porto Alegre (28 pontos e 46% de participação); Belo Horizonte (26 pontos e 46% de participação); Fortaleza (26 pontos e 44% de participação); Distrito Federal (26 pontos e 40% de participação); Vitória (24 pontos e 43% de participação); Florianópolis (23 pontos e 40% de participação); e Goiânia (21 pontos e 39% de participação).

Em praças como São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas, a novela igualou o recorde. Marcou 27 pontos e 44% de participação; 32 pontos e 49% de participação, e 22 pontos e 38% de participação, respectivamente.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

