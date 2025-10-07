Gaby Spanic vai abandonar 'A Fazenda 17'? Entenda

Gaby Spanic abandonou a transmissão ao vivo de A Fazenda 17 no meio da dinâmica que foi ao ar na edição dessa segunda-feira, 6. A atitude se deu após uma briga intensa que a atriz teve com Fernando, mas boatos de que a peoa queria deixar o reality circulam já há algumas semanas.

A briga aconteceu por causa da divisão da comida, que foi feita inicialmente por Michelle, Fernando e Nizam. Os participantes esconderam alguns itens dentro da despensa e estipularam uma quantidade de ovos, pães, entre outros, que deveriam ser consumidos por cada um.

A divisão causou muitas discussões até que Gaby descobriu que os peões estavam escondendo a comida. Houve uma briga generalizada que foi levada, mais tarde, até a dinâmica.

Na ocasião, Fernando se exaltou com Gaby e ambos discutiram. Logo após a discussão, ela abandonou sua cadeira durante o programa ao vivo. "Este senhor está cometendo xenofobia contra mim. É um provocador, agressivo", disse a atriz.

Mais tarde, para Dudu Camargo, Matheus e Tamires, ela revelou que deixou seu posto para chorar. Ela ficou nervosa após abandonar a dinâmica.

Em outra ocasião, em conversa com eles, a peoa revelou que deveria pedir permissão para comer, motivo pelo qual estava muito chateada.

No começo do reality, alguns boatos de que ela deixaria A Fazenda despontaram após um mal entendido com Dudu Camargo. Entretanto, a participante não afirmou que gostaria de sair do reality.

A atriz não é a única: Yoná também chorou por causa da divisão da comida. "Que vergonha, gente", disse a participante.