Fina e difícil de ver: Fãs reclamam de novas legendas da Crunchyroll

Se você ligou o aplicativo da Crunchyroll e deu play em algum anime novo da temporada é possível que tenha notado algumas mudanças na plataforma. As legendas, antes feitas com fonte legível e um traçado bem definido, foram substituídas por textos com uma letra mais fina, sem muito destaque, dificultando a leitura.

O assunto tomou as redes sociais, e mobilizou otakus do mundo inteiro. Um dos diferenciais da Crunchyroll sempre foi ter uma legenda bem flexível, que podia ser utilizada para traduzir placas, menus e letras de música com cores diferentes. Com a nova legenda, todo o texto tem a mesma estrutura, cor e formato.

De acordo com o perfil SugoiLITE no X, especializado em vazamentos de futuros animes, isso teria se dado por uma mudança no programa utilizado pelas legendas. A Crunchyroll usava o Aegisub, tradicional na comunidade otaku, mas teria trocado para o programa israelense OOONA, também utilizado por Netflix e outros grandes streamings. Alguns motivos foram especulados para justificar a troca: a nova legenda seria mais fácil de ser usada em outros streamings, o programa funciona pela nuvem e há quem acredite que isso sinaliza um risco de que futuramente podem tentar utilizar Inteligência Artificial nas traduções.

A newsletter Universo dos Animes vivenciou na pele o drama dos otakus. Ao assistir ao primeiro episódio de 'Let's Play' (ótima comédia romântica, aliás), percebe-se que a leitura está dificultada pela nova fonte diminuta (telas à esquerda na imagem abaixo). Em uma cena simulando um telejornal de TV paga a fonte chega a se misturar com o fundo, impossibilitando a leitura. Já animes lançados alguns dias depois, como 'My Hero Academia' e 'Digimon Beatbreak', apresentaram uma versão bem maior da mesma fonte (as telas da direita na imagem).

Confira como ficaram as novas legendas da Crunchyroll:

O que diz a Crunchyroll sobre as legendas?

Entramos em contato com a Crunchyroll para perguntar o motivo da mudança das legendas e se havia alguma possibilidade de reconsiderar essa decisão. Até o momento de fechamento desta edição da newsletter ainda não havíamos obtido uma resposta, mas a incluiremos na próxima edição caso o streaming se manifeste.

De qualquer forma, nos últimos dias os fãs perceberam que a Crunchyroll tem trocado a legenda de alguns dos animes estreantes dessa temporada. Segundo o balanço feito pelo usuário YuriCN_ no X, a nova temporada de 'Kakuriyo' já ganhou legendas em português no estilo antigo, e até o já citado 'Let's Play' recebeu novas legendas no idioma inglês.

A voz do povo é a voz de Kami-sama: o público otaku é conhecido por ser exigente, e uma prova dessa força é ver como uma reclamação em conjunto tem força nessa comunidade.

Notícias Rapidinhas

Nico vai voltar!

'Witch Watch' é um dos animes de comédia mais interessantes do ano e na mais recente edição da 'Shonen Jump' foi confirmado que ele ganhará uma segunda temporada. Já estamos ansiosos para mais maluquices envolvendo a bruxinha Nico e seus amigos bizarros.

Besouro dublado

Os fãs de tokusatsu podem comemorar: não só os episódios de 'Kamen Rider Zeztz' (a série atual) estão saindo no canal TokuSato no Youtube junto com a exibição japonesa como agora o perfil está disponibilizando o capítulo com dublagem simultânea! Assista aqui!

Animais falantes

Novos episódios dublados de 'One Piece' chegaram à Netflix. Foram disponibilizados do 751 ao 771, equivalente a uma parte do arco de Zou. Em novembro devem chegar mais episódios, começando o arco de Whole Cake e avançando cada vez mais o maior anime da atualidade.

Anime Onegai se despede do Brasil e 'abre relacionamento' com outros streamings

No último dia 31 de outubro, o streaming Anime Onegai publicou um comunicado em suas redes sociais informando o fim do serviço no Brasil e na América Latina. De acordo com a mensagem, o streaming será encerrado 'devido a circunstâncias de força maior', e que 'esta decisão foi amplamente analisada e é de caráter definitivo, sem previsão de reativação dos negócios'.

Fãs lamentaram nas redes sociais, recordando que o serviço de streaming bancou a dublagem de vários animes mais antigos como 'Katekyo Hitman Reborn!', 'Kuroko' s Basketball' e 'Eyeshield 21', ou mesmo até o anime hentai 'Overflow'. O Anime Onegai também lançava alguns animes de temporadas recentes, como 'Minha Amiga Nokotan é um Cervo', 'Your Forma' e 'Hell Teacher: Jigoku Sensei Nube'. Entretanto, muitos fãs já sentiam que o fim do serviço estava vindo porque vários animes foram se despedindo do catálogo nos últimos meses.

Em nome da newsletter Universo dos Animes entrei em contato com a equipe do Anime Onegai para entender um pouco sobre o cancelamento, e fui informado que 'o encerramento do serviço Anime Onegai faz parte da reestruturação da estratégia de negócios de todo o grupo. Apesar dessa mudança, manteremos nossa atuação no mercado brasileiro e em toda a região da América Latina'.

Perguntei também sobre o destino dos animes dublados, e se havia chance de continuarem com a localização de animes que ficaram incompletos como 'Kuroko' e 'Reborn', porém não obtive resposta. Foi dito apenas que continuarão negociando com serviços de streaming interessados em produções japonesas.

Com o fim do Anime Onegai previsto para 31 de outubro, alguns dos animes da plataforma continuarão disponíveis no Mercado Play, Bandplay, +SBT e It's Anime (canal da REMOW no Youtube). Isso sem falar os canais FAST dos televisores LG e TCL, além de canais de televisão como TV Cultura e Play TV e de streamings como Netflix, Amazon Prime e Crunchyroll.

É triste o final de um serviço de streaming que tinha a proposta interessante de trazer boas produções que eram mais esquecidas por outras plataformas, e algumas com dublagem (ainda que algumas feitas em estúdios com pouco histórico e com trabalhos mais questionáveis). É também uma pena que 'Kuroko's Basketball' e 'Katekyo Hitman Reborn!' tenham ficado com dublagens incompletas, pois são dois dos animes antigos que mais pedem um cuidado desses com os fãs brasileiros. Torcendo para que a maior quantidade desses animes vá mesmo para outros streamings.

O mangá está consolidado no Brasil

Mangá Festa comemora os 25 anos de quadrinhos japoneses no país

Acostumado a receber um público ávido por apresentações musicais de MPB e peças de teatro com grandes estrelas no elenco, a unidade 14 Bis do Sesc São Paulo foi invadida no último final de semana (04 e 05) por uma multidão de otakus ávidos para curtir a primeira edição da Mangá Festa, evento organizado pela editora JBC e Companhia das Letras. Estive por lá nos dois dias e o resultado é muito promissor para os fãs de anime e mangá.

Para começar, o próprio local chama a atenção: o Sesc já é um espaço comumente relacionado a eventos culturais gratuitos, contrastando com os demais eventos de animes realizados em espaços fechados e mediante um ingresso pago. Isso fez com que o Mangá Festa fosse frequentado por um público bem distinto: muitas pessoas mais novas, curiosos e interessados pela cultura otaku que não colocavam os pés num evento de anime há muito tempo.

O tema do evento foi a comemoração dos 25 anos de publicação de mangás no formato original aqui no Brasil, que começou com 'Dragon Ball' e 'Os Cavaleiros do Zodíaco' em 2000 e segue firme e forte com inúmeras editoras e títulos. Alguns painéis inclusive foram dedicados a celebrar esse legado, um sobre o impacto de 'Akira' no Brasil (afinal este foi um dos primeiros mangás publicados no começo dos anos 1990) e outro sobre o começo das publicações de mangá no Brasil. Este teve a presença de Rogério de Campos, responsável pelos títulos lançados lá atrás pela editora Conrad. Durante o bate papo, ficou claro que o mercado de mangás está consolidado no país, e agora parte em busca do desafio de angariar ainda mais leitores.

Mas o evento não foi apenas painéis. Havia brincadeiras, lojinha (alguns mangás vendidos a preço promocional de 5 reais), distribuição de brindes e até uma bem vinda área de convivência para as pessoas apenas sentarem e conversarem com os amigos (algo que faz muita falta em eventos em geral). Foi revelado que o plano é manter o Mangá Festa como um evento anual, então vamos torcer para o bom nível se manter nas próximas edições.

Conteúdo otaku em Splash UOL

Animes que bombam

Essa semana fiz uma listinha dos animes que mais bombaram nessa última temporada, pegando como base de comparação a nota que os otakus deram no site My Anime List.

Animes que curam

E a Moo-chan gravou um vídeo especial falando sobre animes que funcionam como um abraço no coração. Vale a pena assistir para descobrir séries que te tranquilizam.

Agenda de Animes da Semana:

Novo 'Digimon' e hip hop do estúdio de 'Frieren'

A nova temporada de animes continua e estamos aqui para mostrar quais são as séries estreando na próxima semana. Colocamos também os animes anunciados de última hora pelos streamings e que acabaram não entrando na lista da newsletter anterior. Vamos às novidades:

Animes que já estrearam e não falamos semana passada:

'Digimon Beatbreak' (Crunchyroll)

'GINTAMA - Mr.Ginpachi's Zany Class' (Crunchyroll)

'Chitose Is in the Ramune Bottle' (Crunchyroll)

'Hands off: Sawaranaide Kotesashi-kun' (Crunchyroll)

'Kingdom', 6ª Temporada (Crunchyroll)

8 de outubro

'Ninja vs. Gokudo' (Prime Video)

'The Dark History of the Reincarnated Villainess' (Crunchyroll)

'WANDANCE' (Disney+)

11 de outubro

'GNOSIA' (Crunchyroll)

12 de outubro

'Li'l Miss Vampire Can't Suck Right' (Crunchyroll)

13 de outubro

'Isekai Quartet3' (Crunchyroll)

14 de outubro

'With You, Our Love Will Make It Through' (Crunchyroll)

A temporada de outubro está mais fria que o habitual, mas não quer dizer que faltam animes interessantes. Na leva dessa semana precisamos destacar 'GNOSIA', uma aposta da Crunchyroll para receber dublagem, 'Ninja vs Gokudo' baseado numa obra famosa e também 'WANDANCE' que foi feito pelo estúdio MAPPA, o mesmo de 'Frieren'. Isso sem falar da chegada de 'Digimon Beatbreak', a nova série dos monstrinhos digitais.

Os próximos animes da temporada devem estrear agora só no final de outubro, e tem ainda coisa prevista para sair em dezembro (você mesmo, 'Record of Ragnarok' temporada 3!), então fiquem de olho aqui na newsletter para não se perder.

Até a próxima semana, otakus!