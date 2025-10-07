Topo

Filho de Safadão reaparece nas redes após cirurgia delicada: 'Todo animado'

Mileide Mihaile compartilha momento especial com Yhudy Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

07/10/2025 09h40

Três semanas após passar por uma cirurgia para retirada de um tumor na cabeça, Yhudy, filho de Wesley Safão e Mileide Mihaile, voltou a aparecer nas redes sociais.

O que aconteceu

O menino surgiu nos stories da mãe, demonstrando disposição enquanto brincava com seus legos. Sorridente, demonstrou boa recuperação.

Emocionada, Mileide não escondeu a felicidade ao ver o filho com energia. "Yhudy chegou todo animado e eu deixei os legos dele aqui para arrumar. Ele está ali na cozinha todo animado, todo maravilhoso, graças a Deus! Coisa boa! Chega estou meio emocionada. Nada melhor do que você estar com seus filhos com saúde", desabafou a influenciadora.

Antes de ser filmado nas brincadeiras, o garoto ainda gravou um vídeo no celular da mãe para divulgar o bazar que ela está organizando. "Só para falar que o bazar da minha mãe está chegando, né? Beijos", afirmou Yhudy, esbanjando bom humor.

Yhudy passou pela cirurgia de emergência no dia 19 de setembro. O diagnóstico ocorreu a partir de queixas de dores de cabeça. Após exames, o menino foi diagnosticado com um tumor ósseo no osso parietal do crânio, conhecido como granuloma eosinófilo (histiocitose de Langerhans). Ele recebeu alta hospitalar dois dias depois.

