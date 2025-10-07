Ferrugem posa sem camisa após perder 45 kg: 'Me sinto mal se não treino'

Ferrugem, 36, mostrou o resultado de sua transformação física em nova aparição nas redes sociais.

O que aconteceu

O cantor publicou um clique sem camisa ao lado da esposa, Thaís Vasconcellos, 31. O cantor exibiu o corpo após perder cerca de 45 kg. Na imagem, o artista aparece relaxando à beira da piscina, enquanto Thaís surge deitada em seu colo, com um cachorro. "Muito obrigado, Deus!", escreveu o músico na legenda.

Nos Stories, Ferrugem descontraiu dizendo que estava de ressaca após um dia de samba. "Eu me empolguei no samba. Bebi e quando me meto com coisa de bebida... ela avisou. Sei lá o que bateu em mim. Chorei. Cheguei em casa chorando, passei mal e vomitei pra caraca. Uma vergonha. Perdoa, tá?", disse o cantor para a esposa.

O pagodeiro vem compartilhando aos poucos como mudou o estilo de vida depois de um susto com a saúde. Ele contou que decidiu se cuidar após uma consulta médica revelar que sua idade biológica era bem mais avançada do que a real. "Aquilo me assustou. Pensei: 'Vou morrer semana que vem'. Foi um choque que me motivou", afirmou no podcast Fábrica de Monstros.

Ferrugem recorre aos exercícios para eliminar peso Imagem: Instagram

Desde então, o cantor adotou uma rotina de reeducação alimentar e exercícios físicos, sem recorrer a remédios. "Seja sábado ou domingo, eu não deixo de me exercitar. Me sinto mal se não treino. Quando viajo, já busco hotéis com academia, ou procuro alguma na cidade, mesmo que pequena", contou.