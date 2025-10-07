Topo

Entretenimento

'Dona de Mim' hoje (7): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Filipa (Cláudia Abreu) e Jaques (Marcello Novaes) em "Dona de Mim" - Reprodução/Globo
Filipa (Cláudia Abreu) e Jaques (Marcello Novaes) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

07/10/2025 09h00

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (7) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Samuel lamenta a situação de sua família, e Leo o apoia. Tânia comenta com Ricardo que foi chamada para depor sobre a morte de Abel. Kami flagra Marlon próximo a Bárbara. Marlon repreende o comportamento de Dara com Lucas. Jaques desabafa com Filipa, e Isabela acredita que a filha cederá às investidas do cunhado. Filipa diz a Nina que está confusa com seus sentimentos por Jaques. Kami confessa a Pam que não sabe se quer continuar com Marlon. Pam convence Samuel a manter o emprego de Danilo. Samuel questiona Danilo sobre o envolvimento de Jaques na morte de Abel. Anthony sonda Tânia sobre as linhas de investigação de Walkíria. Isabel aconselha Jaques sobre como conquistar Filipa. Jaques e Filipa se beijam.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

'Vale Tudo' hoje (7): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Integrante do Oasis é diagnosticado com câncer e anuncia que vai se afastar da turnê

Zezé Di Camargo passa a abrigar cães abandonados em fazenda: 'Sou protetor'

'Dona de Mim' hoje (7): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Danielle Winits detona ex por ausência na criação do filho: 'Desleixo'

Paiva Netto, líder da LBV, morre aos 84 anos no Rio de Janeiro

Thainá Gonçalves vence a 2ª edição do Estrela da Casa

Vale Tudo: elenco assiste à morte de Odete Roitman no Copacabana Palace

'Êta Mundo Melhor!' hoje (7): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Após término com Léo Pereira, Karoline Lima revela se posaria nua

Quando vai ao ar o último capítulo de 'Vale Tudo'? Revelação marca final