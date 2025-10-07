Depoimento dos suspeitos do assassinato da vilã Odete Roitman, em Vale Tudo

Passado o assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch), os próximos capítulos de Vale Tudo trarão as investigações para se chegar ao culpado. Os cinco nomes listados como os principais suspeitos darão seus depoimentos e suas versões do que ocorreu antes de Odete levar um tiro em seu quarto no Copacabana Palace.

Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli), Marco Aurélio (Alexandre Nero), Maria de Fátima (Bella Campos) e César Ribeiro (Cauã Reymond) serão interrogados pela polícia no capítulo desta terça-feira, 7, da novela. Confira a seguir seus depoimentos e o que cada um diz para se defender.

Heleninha

A gêmea de Leonardo (Guilherme Magon) diz em seu depoimento que a relação com a mãe era a pior possível. Ela conta que estava há meses sem beber e que a descoberta sobre o irmão a levou a uma recaída. "Eu podia até querer que minha mãe morresse. Mas daí a matar uma pessoa... não. Nunca", finaliza.

Celina

A socialite diz que sempre teve uma relação próxima com a irmã, inclusive criando seus filhos. Ela admite que Odete nunca foi uma pessoa fácil, e conta que a relação piorou quando descobriram que Leonardo está vivo. "Mas daí a cometer um assassinato? Eu nunca faria isso", declara.

Marco Aurélio

O novo presidente da TCA não esconde que acha a família Roitman complicada, e explica ter sido casado com Helena, com quem tem um filho. "Mas eu não sou um assassino", pontua.

Maria de Fátima

Fátima se identifica como influencer e diz ter sido casada por "quase dois anos". Ela diz ter mantido uma boa relação com Odete mesmo nos momentos mais difíceis, e em seguida cita todas as rusgas que as duas tiveram, dizendo que mesmo nesses momentos, as duas se entenderam. "Pra mim a Odete sempre foi e sempre será uma inspiração. Eu nunca conseguiria atirar nela."

César

O michê conta que estava casado com Odete há pouco tempo, e diz que os dois viveram um "amor à primeira vista", apesar dos julgamentos externos. "Acontece que como eu sou herdeiro de 50% de tudo o que era da minha falecida esposa, tem muita gente achando que fui eu, mas... eu sou inocente."