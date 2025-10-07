Topo

Danielle Winits detona ex por ausência na criação do filho: 'Desleixo'

Danielle Winits criticou a ausência de Jonatas Faro na criação do filho Imagem: Reprodução/GNT
07/10/2025 08h48

Danielle Wnits, 51, criticou o ex-marido Jonatas Faro, 38, pela falta de contato com o filho e elogiou André Gonçalves, 49, como parceiro e padrasto.

O que aconteceu

A atriz indicou ser mãe solo de Guy desde seu primeiro mês de vida. "O Jonatas foi adulto suficiente para fazer um filho, desejado por duas pessoas. Então a responsabilidade tem que ser das duas, certo? Não gosto de expor tanto porque tem uma terceira pessoa envolvida, um menino que tem sentimentos e suas questões", disse em entrevista ao Play, do Globo.

A artista acusou o ex de "desleixo afetivo". "Ser pai é algo diário, porque a criação é uma batalha diária. O que acontece é um desleixo afetivo, transferência de responsabilidade. Eu sou órfã de pai e acho que prefiro ter tido essa fatalidade na minha vida a esse outro lugar, de ter alguém e não ter a presença, não ter o acesso facilitado a essa pessoa que colocou você no mundo."

De acordo com Danielle Winits, André Gonçalves a apoia muito e atua como pai de seu filho. "Quando ele me conheceu, eu já tinha dois filhos. E acho que foi uma experiência muito engrandecedora para ele também, que pôde rever a própria história e entrar em outro entendimento sobre isso. Acho louvável", declarou.

O ator também tem filhas de outros casamentos e chegou a ser preso por não pagar pensão alimentícia. Depois do escândalo, o vice-campeão de A Fazenda 2023 (Record) fez um acordo de pensão com a filha Manuela.

