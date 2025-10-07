Topo

Christopher Cross anuncia quatro shows pelo Brasil

São Paulo, 07

07/10/2025 20h59

O cantor, compositor e guitarrista norte-americano Christopher Cross anunciou que fará quatro apresentações pelo Brasil.

Após nove anos, o artista retorna ao País trazendo na bagagem grandes sucessos como Arthurs Theme (Best that you can do), tema do filme Arthur - O Milionário Sedutor, Sailing, Ride Like the Wind, entre outros.

Ele fará uma turnê que passa por Curitiba (Teatro Positivo em 3/12), Porto Alegre (Auditório Araújo Vianna em 4/12), São Paulo (Vibra São Paulo em 6/12) e São José dos Campos (Arena Farmaconde em 7/12).

A pré-venda de ingressos terá início no dia 8 de outubro, às 14h, com exclusividade para clientes do Clube Opus. A venda geral da turnê começa no dia 9 de outubro, às 14h. Em São Paulo e nas demais capitais, os ingressos estarão disponíveis pela plataforma uhuu.com. Já em São José dos Campos, os ingressos poderão ser adquiridos pelo site icones.com.br.

Christopher Cross anuncia quatro shows pelo Brasil

