Christopher Cross anuncia quatro shows pelo Brasil

O cantor, compositor e guitarrista norte-americano Christopher Cross anunciou que fará quatro apresentações pelo Brasil.

Após nove anos, o artista retorna ao País trazendo na bagagem grandes sucessos como Arthurs Theme (Best that you can do), tema do filme Arthur - O Milionário Sedutor, Sailing, Ride Like the Wind, entre outros.

Ele fará uma turnê que passa por Curitiba (Teatro Positivo em 3/12), Porto Alegre (Auditório Araújo Vianna em 4/12), São Paulo (Vibra São Paulo em 6/12) e São José dos Campos (Arena Farmaconde em 7/12).

A pré-venda de ingressos terá início no dia 8 de outubro, às 14h, com exclusividade para clientes do Clube Opus. A venda geral da turnê começa no dia 9 de outubro, às 14h. Em São Paulo e nas demais capitais, os ingressos estarão disponíveis pela plataforma uhuu.com. Já em São José dos Campos, os ingressos poderão ser adquiridos pelo site icones.com.br.