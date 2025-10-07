Topo

Chico: Até quando? Cusparadas n'A Fazenda atentam contra a dignidade humana

do UOL

De Splash, em São Paulo

07/10/2025 12h14

O episódio do cuspe de Carol Lekker em Rayane Figliuzzi em A Fazenda, repetindo outras agressões, foi ultrajante, avaliam Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

Chocante, chocante a cena. É uma cena de agressividade, de várzea, de baixaria. Não é pra isso que os assinantes do Record Plus pagam.
Chico Barney

O caso envolveu duas cusparadas, após uma discussão em que Carol perdeu o controle. Chico Barney compara: "Eu vi a Raquel Scherazade ser expulsa numa situação com muito menos." Para ele, Carol apostou alto demais em um comportamento que passou do ponto.

Eu acho que numa briga específica, numa questão específica, você ter ali uma temperatura mais alta... Agora, isso se tornar um bullying recorrente por uma questão ou uma intriga... Eu tô achando que essa temporada tá degringolando um pouco nesse sentido. Tanto a respeito de outros participantes, quanto da própria Rayane. Porque, assim, onde fica a dignidade humana na fazenda?
Chico Barney

Bárbara Saryne também critica o rumo das discussões, lembrando que Carol trouxe temas pessoais, como o filho de Rayane e comentários sobre roupas, para o centro das brigas. "Essas informações de fora eu acho que já passou um pouco do ponto", diz Bárbara. Ela afirma que, embora o reality tenha espaço para confrontos, há limites que não devem ser cruzados.

Eu acho que não é legal, independente de quem seja, você falar esse tipo de coisa. E a Carol tem insistido muito nessa pauta. Pra ser justa, não só a Carol. Várias pessoas falam sobre isso. A Rayane tem sido alvo desses comentários. Ficam falando sobre o relacionamento. Será que ela vai estar casada ainda? Será que o Belo tá gostando? Eu nunca vi a Rayane pelada nessa casa. Ela fica de biquíni. E se ela ainda estivesse, eu acho que não é sobre o Belo. É sobre ela, sabe?
Bárbara Saryne

O impacto do episódio já se reflete fora da casa. Chico Barney observa que parte do público agora vê Rayane como vítima, enquanto Carol, antes favorita, começa a perder apoio. "Esse tipo de coisa joga contra ela, mais do que contra a Rayane", avalia.

Central Splash: Vale Tudo tenta despistar verdadeiro assassino de Odete?

As pessoas estão bastante fascinadas com o capítulo de ontem, porque foi toda uma construção a respeito de cinco pessoas que acordaram terça-feira e pensaram: 'Quer saber? Vou matar a Odete'.
Chico Barney

