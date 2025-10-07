Topo

César tem crise de choro, e Heleninha evita caixão da mãe no enterro de Odete Roitman

São Paulo, 07

07/10/2025 16h09

O enterro de Odete Roitman movimenta os próximos capítulos de Vale Tudo. No episódio que vai ao ar nesta quarta-feira, 8, familiares e amigos se reúnem para dar o último adeus à empresária, em uma cerimônia marcada por tensão e emoção.

Enquanto Marco Aurélio (Alexandre Nero) tenta acalmar Leila (Carolina Dieckmmann), Raquel (Tais Araújo) e Poliana (Matheus Nachtergaele) comemoram a assinatura de um novo contrato com uma empresa multinacional. Já Bartolomeu (Luís Melo) orienta Fernanda (Ramille) a observar atentamente o comportamento dos presentes, enquanto Consuelo se surpreende com a atitude de Freitas ao entrar na sala de Odete.

Durante o velório, Maria de Fátima (Bella Campos) e César (Cauã Reymond) trocam acusações sobre a morte da empresária. Abalado, César não contém o choro e é amparado por Olavo (Ricardo Teodoro). Em um dos momentos mais marcantes da cerimônia, ele joga flores sobre o túmulo da esposa.

Heleninha (Paolla Oliveira), profundamente afetada pela perda, evita se aproximar do caixão, que permanece fechado durante todo o cortejo. Renato (João Vicente de Castro) tenta confortá-la diante da dor.

Enquanto a família se despede, o delegado Mauro (Claudio Jaborandy) e o investigador Alcides (Fifo Benicasa) observam atentamente cada detalhe da cerimônia. Os depoimentos sobre o assassinato de Odete já começaram, e novas suspeitas prometem movimentar os próximos capítulos da trama.

