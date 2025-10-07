A Fazenda: Carol Lekker cospe em Rayane durante discussão na horta

Carol Lekker e Rayane Figliuzzi protagonizaram uma acalorada discussão na manhã de hoje em A Fazenda 2025 (Record).

O que aconteceu

A confusão teve início no momento em que Carol realizava os cuidados com as plantas e Gaby Spanic se aproximou para fazer o câmera-trato. Ao ver que Rayane veio ajudá-la, Carol alegou que ela só foi até lá porque Gaby estava filmando.

A briga esquentou e as duas começaram a trocar acusações."Acorda, mulher! Vai cometer seus crimes para lá. Ela acha que a gente tem medo dela, só ela que tem dinheiro para pagar advogados", disparou a Miss Bumbum. Rayane, namorada de Belo, rebateu imediatamente: "Pode falar bastante, o processo tá aí. Ela é falsa, galera!", disparou.

Carol retomou o assunto do processo em que Rayane é suspeita de cometer estelionato. "Vai lá cometer seus crimes, foi prisão domiciliar que você ficou? Tão novinha e já presa, né?", provocou. Rayane respondeu com ironia: "Para você ver, quando a gente se apaixona é f*da!"

A tensão aumentou quando Rayane ameaçou a adversária sobre a nova berlinda. "Vai para a Roça de novo hoje, vamos de novo, bora ver se o Brasil te quer. Vou tentar duas, três, quatro, cinco, até tirar vocês daqui." Gaby Spanic tentou intervir pedindo que a discussão parasse, mas nenhuma das duas deu ouvidos à atriz.

Durante a discussão, Carol cuspiu no rosto de Rayane. "Vai agredir? Vai me agredir agora. Esse tipo de pessoa", reagiu a namorada de Belo. Carol, respondeu: "Cuspo e vou cuspir, faço de novo", repetindo o gesto.