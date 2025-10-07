Bruna Marquezine sensualiza com as costas nuas durante viagem

Bruna Marquezine, 30, compartilhou novos cliques de sua viagem a Paris para acompanhar a Semana de Moda.

O que aconteceu

A atriz repostou um story do beauty artist Mario Marques em seu Instagram, mostrando um vestido branco elegante que deixava suas costas à mostra. A foto foi registrada em um corredor de hotel, antes de Marquezine seguir para o BoF 500 Gala 2025, e destacou sua feição mais séria.

O look minimalista escolhido pela brasileira é assinado pela grife francesa Carven. O styling ficou por conta de Dani Michele, profissional renomada que já vestiu celebridades como Hailey Bieber.