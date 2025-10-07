Beatriz Segall, a 1ª Odete Roitman, morreu com mágoa da Globo; entenda

Uma das maiores estrelas da versão original de "Vale Tudo", Beatriz Segall, morreu magoada com a TV Globo.

O que aconteceu

Apesar de todo seu sucesso como Odete Roitman, ela lamentou nunca ter sido contratada efetivamente pela emissora. A atriz desabafou sobre o assunto em uma entrevista em 2014. "A Globo nunca me deu importância. Nunca fui contratada", disse ela na época ao Notícias da TV.

Beatriz não sabia explicar o motivo dessa postura. "Sempre trabalhei por obra. Por quê? Eles nunca me ofereceram, e eu não procurei", explicou ela. Atualmente, o modelo de contrato por obra é o predominante entre os artistas do canal.

Segall também era crítica aos remakes e atuações das novas gerações, duvidando da possibilidade de uma nova versão de "Vale Tudo". "Os elencos de antigamente eram melhores. Hoje seria difícil fazer 'Água Viva' e 'Vale Tudo', por exemplo", declarou.

As novelas do meu tempo eram muito boas. As de agora são mais fraquinhas. Ai, agora é que não me chamam mesmo depois de eu dizer isso. Beatriz Segall

A eterna Odete Roitman também ficou conhecida pelo papel de outra grande vilã, Lourdes Mesquita, em "Água Viva". Uma das últimas participações dela na TV Globo foi na novela "Lado a Lado". A última novela de Segall foi "Bicho do Mato", na Record TV.

A atriz morreu em setembro de 2018, aos 92 anos. Ela enfrentou problemas respiratórios, além do Mal de Alzheimer.