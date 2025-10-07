Topo

Entretenimento

Beatriz Segall, a 1ª Odete Roitman, morreu com mágoa da Globo; entenda

Beatriz Segall - Divulgação/Globo
Beatriz Segall Imagem: Divulgação/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

07/10/2025 12h00

Uma das maiores estrelas da versão original de "Vale Tudo", Beatriz Segall, morreu magoada com a TV Globo.

O que aconteceu

Apesar de todo seu sucesso como Odete Roitman, ela lamentou nunca ter sido contratada efetivamente pela emissora. A atriz desabafou sobre o assunto em uma entrevista em 2014. "A Globo nunca me deu importância. Nunca fui contratada", disse ela na época ao Notícias da TV.

Beatriz não sabia explicar o motivo dessa postura. "Sempre trabalhei por obra. Por quê? Eles nunca me ofereceram, e eu não procurei", explicou ela. Atualmente, o modelo de contrato por obra é o predominante entre os artistas do canal.

Segall também era crítica aos remakes e atuações das novas gerações, duvidando da possibilidade de uma nova versão de "Vale Tudo". "Os elencos de antigamente eram melhores. Hoje seria difícil fazer 'Água Viva' e 'Vale Tudo', por exemplo", declarou.

As novelas do meu tempo eram muito boas. As de agora são mais fraquinhas. Ai, agora é que não me chamam mesmo depois de eu dizer isso. Beatriz Segall

A eterna Odete Roitman também ficou conhecida pelo papel de outra grande vilã, Lourdes Mesquita, em "Água Viva". Uma das últimas participações dela na TV Globo foi na novela "Lado a Lado". A última novela de Segall foi "Bicho do Mato", na Record TV.

A atriz morreu em setembro de 2018, aos 92 anos. Ela enfrentou problemas respiratórios, além do Mal de Alzheimer.

Vale Tudo: qual dos cinco suspeitos matou Odete Roitman?

Resultado parcial

Total de 1202 votos
10,40%
Divulgação/Globo
25,04%
Reprodução/Globo
10,23%
Reprodução/Globo
26,54%
Manoella Mello/Globo
27,79%
Reprodução/Globo
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Humberto Carrão troca beijos com atriz de 'Vale Tudo' em festa

Central Splash: Vale Tudo tenta despistar verdadeiro assassino de Odete?

Fina e difícil de ver: Fãs reclamam de novas legendas da Crunchyroll

Cocaína, Ozempic e Fortaleza: as novidades de Aeroporto - Área Restrita

Finais alternativos de 'Vale Tudo': quem quase matou Odete Roitman em 1988?

Beatriz Segall, a 1ª Odete Roitman, morreu com mágoa da Globo; entenda

Gominho é vítima de golpe bancário

Prazer estar de volta? 2 cenas podem trazer Odete viva no fim de Vale Tudo

Morre David José, o ator que deu vida ao primeiro Pedrinho do Sítio do Picapau Amarelo

Coautor de Girassol, Da Ghama critica mudança que Toni Garrido fez na letra da música

Netinho tem direitos autorais penhorados para quitar dívida de R$ 115 mil