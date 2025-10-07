Bella Campos exibe bastidores da cena de tiro de Fátima em 'Vale Tudo'

Bella Campos, 29, revelou como foi gravada a cena em que sua personagem, Maria de Fátima, aprende a atirar em "Vale Tudo" (Globo)

O que aconteceu

A atriz mostrou os bastidores das filmagens com o revólver. Ela postou um vídeo ontem em sua conta no TikTok.

A artista exibiu os detalhes da preparação. "Fátima está aprendendo a atirar. A gente está marcando aqui onde vou mirar, qual garrafa eu vou acertar, qual eu vou errar. Ele está me ensinando tudo, mostra a nossa arma. Aprendendo certinho, será que vou matar alguém?", instigou.

Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch, morreu no capítulo de ontem de "Vale Tudo". Celina, Marco Aurélio, Heleninha, Maria de Fátima e César são os principais suspeitos do assassinato.