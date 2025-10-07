Ator Ben Lewis, de 'O Fantasma da Ópera', morre aos 46 anos

O ator e cantor inglês naturalizado australiano Ben Lewis morreu nessa segunda-feira, 6, aos 46 anos. Ele é reconhecido por dar vida ao protagonista de O Fantasma da Ópera, de Andrew Lloyd Webber, no teatro.

A morte foi confirmada pelo apresentador e amigo Todd Woodbridge pelo Instagram. "Ben era uma estrela no palco (...), mas, mais importante, ele foi um dos grandes seres humanos, engraçado, carinhoso e um mentor maravilhoso para todas as pessoas com quem ele trabalhou", escreveu o amigo.

Lewis enfrentava tratamento de um câncer no intestino. A doença foi diagnosticada em fevereiro de 2024 e, posteriormente, classificada como incurável, de acordo com informações da revista People.

Filho de pais ligados ao canto lírico e ao mundo da ópera, Ben Lewis estudou no Royal College of Music, em Londres, e na Western Australian Academy of Performing Arts, onde aprimorou sua formação artística.

Durante os anos 2000, o ator se destacou no cenário teatral australiano, participando de produções notáveis como Urinetown, A Little Night Music e Priscilla, a Rainha do Deserto.