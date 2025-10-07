Após retirar tumor no cérebro, filho de Wesley Safadão aparece nas redes sociais

Yudhy Lima, filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile, reapareceu nas redes sociais nesta segunda-feira, 6, após passar por uma cirurgia para retirar um tumor no cérebro no final de setembro.

O adolescente de 14 anos descobriu um tumor benigno no osso parietal do crânio após se queixar de fortes dores de cabeça.

"Yudhy chegou todo animado, todo maravilhoso. Graças a Deus. É isso, que coisa boa. Chega, estou meio emocionada, agradecendo. Nada melhor do que você ter seus filhos com saúde", disse a influenciadora digital em suas redes sociais.

Na postagem, o menino aparece brincando de Lego.

No dia 29 de setembro, Mileide já havia usado as redes sociais para informar seus seguidores de que o filho já estava em casa e se recuperando bem.

