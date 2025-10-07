Topo

Entretenimento

Durante treta em A Fazenda, Fernando revela abuso sexual: 'Aos 8 anos'

A Fazenda 17: Fernando revela estupro aos 8 anos - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 17: Fernando revela estupro aos 8 anos Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

07/10/2025 00h34Atualizada em 07/10/2025 00h49

Durante uma treta com Gaby Spanic em dinâmica no último domingo em A Fazenda 2025 (Record), Fernando revelou ter sido abusado aos oito anos de idade. O momento foi exibido na edição de hoje.

O que aconteceu

Os dois trocaram ofensas e ataques. Enquanto rebatia a atriz, Fernando desabafou. "A pior pessoa que encontrei na minha vida foi um abusador aos 8 anos que me estuprou. Você não sabe o que é uma pior pessoa na vida. Você não sabe."

Relacionadas

Carol Lekker toma decisão e rompe com grupo: 'Só preciso do Brasil'

Fazenda: Mesquita e Saory vencem 3ª Prova de Fogo; dupla escolherá poderes

Thainá Gonçalves vence o Estrela da Casa e leve prêmio milionário

Você não sabe quem eu sou, você não sabe minha história.
Fernando

Gaby Spanic rebateu o peão. "Você também não sabe a minha."

Fernando seguiu se defendendo das acusações de Gaby. "Nunca, em momento algum, destratei [você] ou usei palavras de baixo calão. Passar bem, senhora."

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Renata?

Resultado parcial

Total de 10061 votos
1,36%
Divulgação/Record
0,07%
Divulgação/Record
0,62%
Divulgação/Record
15,62%
Divulgação/Record
0,07%
Divulgação/Record
2,93%
Divulgação/Record
21,21%
Divulgação/Record
0,15%
Divulgação/Record
0,11%
Divulgação/Record
3,56%
Divulgação/Record
0,17%
Divulgação/Record
0,39%
Divulgação/Record
3,30%
Divulgação/Record
1,97%
Divulgação/Record
2,17%
Divulgação/Record
6,31%
Divulgação/Record
4,79%
Divulgação/Record
0,25%
Divulgação/Record
0,94%
Divulgação/Record
0,74%
Divulgação/Record
23,71%
Divulgação/Record
0,09%
Divulgação/Record
4,43%
Divulgação/Record
5,05%
Divulgação/Record
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Durante treta em A Fazenda, Fernando revela abuso sexual: 'Aos 8 anos'

Thainá Gonçalves vence o Estrela da Casa e leve prêmio milionário

Fazenda: Mesquita e Saory vencem 3ª Prova de Fogo; dupla escolherá poderes

Morre Odete Roitman em 'Vale Tudo': compare assassinatos em 2025 x 1988

Vale Tudo: Quem matou Odete Roitman? Veja as motivações dos 5 suspeitos

Carol Lekker toma decisão e rompe com grupo: 'Só preciso do Brasil'

Tiro no peito: veja cena do assassinato de Odete no remake de 'Vale Tudo'

Vale Tudo: qual dos cinco suspeitos matou Odete Roitman? Vote na enquete

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 7/10 a 18/10

Rayane surpreende e decide indicar nome inusitado para 3ª roça de A Fazenda

Odete achada morta e 1ª suspeita: o que acontece em 'Vale Tudo' amanhã (7)