Durante treta em A Fazenda, Fernando revela abuso sexual: 'Aos 8 anos'
Durante uma treta com Gaby Spanic em dinâmica no último domingo em A Fazenda 2025 (Record), Fernando revelou ter sido abusado aos oito anos de idade. O momento foi exibido na edição de hoje.
O que aconteceu
Os dois trocaram ofensas e ataques. Enquanto rebatia a atriz, Fernando desabafou. "A pior pessoa que encontrei na minha vida foi um abusador aos 8 anos que me estuprou. Você não sabe o que é uma pior pessoa na vida. Você não sabe."
Você não sabe quem eu sou, você não sabe minha história.
Fernando
Gaby Spanic rebateu o peão. "Você também não sabe a minha."
Fernando seguiu se defendendo das acusações de Gaby. "Nunca, em momento algum, destratei [você] ou usei palavras de baixo calão. Passar bem, senhora."
