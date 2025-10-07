2 cenas cruciais põem Nise e Raquel no quarto de Odete em 'Vale Tudo'; veja

O capítulo de ontem (6) de "Vale Tudo" trouxe detalhes que ampliam ainda mais a lista de suspeitos de terem matado Odete Roitman (Debora Bloch). Entenda como Raquel (Taís Araújo) e Nise (Teca Pereira) entram nesse rol.

Raquel estava no local do crime?

O capítulo exibido na segunda-feira (6) mostrou os minutos que antecederam o assassinato da bilionária. Estiveram no hotel Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Heleninha (Paolla Oliveira), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Fátima (Bella Campos). Todos, em algum momento, entraram no quarto da vilã.

Antes disso, Raquel apareceu dialogando com Maria de Fátima (Bella Campos) e, em certo momento, o nome de Odete veio à tona. Pouco depois, Fátima desapareceu, e a cozinheira mostrou aflição: "Eu acho que a Maria de Fátima foi matar a Odete", opinou para Ivan (Renato Góes).

Depois dessa cena, a dona da Paladar não foi mais vista - não oficialmente. Isso porque a silhueta de uma mulher muito parecida com Raquel surgiu entrando no Copacabana Palace.

A mulher semelhante à Raquel apareceu logo após o encontro entre César e Olavo (Ricardo Teodoro). Seu surgimento também coincide com a chegada de Celina no hotel.

Na internet, já há inúmeras teorias criadas para a possível presença da dona da Paladar no local do crime. Uma delas propõe que Raquel tenha evitado que Celina atirasse em Odete, já que as duas chegaram praticamente juntas no estabelecimento.

Outra suposição ainda válida é Raquel ter matado Odete para proteger Maria de Fátima. "Raquel matou a Odete porque vale tudo né? E ela queria proteger a filha e o tal neto (cadê a barriga Maria de Fátima?) e para proteger a filha. Vale Tudo inclusive matar a Odete Roitman. Anotem", comentou @labelledudu no X. "O único jeito da Manuela Dias se redimir nesse remake de Vale Tudo seria colocando a Raquel pra matar a Odete Roitman depois desse polêmica toda", escreveu @anittamegusta.

Idosa no elevador do 'Copa'

Já Nise "apareceu" de forma enigmática no capítulo desta segunda, por meio de uma fala de Olavo (Ricardo Teodoro). O amigo de César tentou atirar na empresária à distância, mas não conseguiu por um motivo inusitado.

Ao se explicar para César, Olavo diz que ficou preso no elevador com uma mulher bem idosa. Ele estava a caminho do quarto de Odete e acabou passando por esse momento inusitado ao lado da figura misteriosa.

Eu fiquei no elevador com uma mulher de 120 anos, está maluco? Sou claustrofóbico, estou tremendo até agora. Não reclama comigo, não. Reclama com o elevador Olavo, no capítulo de ontem

Rapidamente a teoria de que essa idosa pudesse ser Nise pipocou na web. "Nise não morreu, e voltará para matar Odete pela vingança da morte da neta", disparou @geovanemattos no X. Vale lembrar que Nise, avó de Ana Clara (Samantha Jones), cuidou de Leonardo (Guilherme Magon) por anos e foi dada como morta após um período de internação. Porém, não houve cenas de seu velório ou enterro.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

