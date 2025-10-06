Topo

Virginia posta frases misteriosas após viagem à Espanha com Vini Jr.

Virginia publica frase enigmática após viagem para Espanha Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

06/10/2025 10h35

Virginia Fonseca, 26, está de volta ao Brasil depois de uma nova temporada na Espanha. A influenciadora retornou hoje ao país e chamou atenção ao publicar mensagens enigmáticas em seus stories.

O que aconteceu

Logo pela manhã, a apresentadora compartilhou uma frase sugestiva. "Eu, bonita pra caramba, inteligente e gente boa desse jeito e às vezes me coloco numas situações de gente feia que vou te contar", dizia a publicação.

A mãe de Maria Flor ainda adicionou uma legenda ao post. "Esse carrossel está muito bom", escreveu. Entre as frases com as quais ela demonstrou identificação estavam:

"Vivendo tranquilamente, porque o universo nunca entrega a conta na mesa errada";

"Meu traço tóxico é fingir que estou tolerando tudo, quando na verdade só estou me preparando para sair";

"O que poderia ter sido não existe".

Durante sua estadia na Espanha, Virginia se hospedou na casa do atacante Vini Jr. Ela acompanhou a partida do Real Madrid contra o Villarreal, no estádio Santiago Bernabéu. Após o jogo, os dois foram flagrados saindo juntos do local, o que reforçou rumores sobre um possível envolvimento entre a influenciadora e o jogador.

