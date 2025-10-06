Topo

Entretenimento

Vini Jr. e Virginia surgem juntos em vídeo de dancinha; assista

Vini Jr. posta dancinha com Virginia Fonseca - Reprodução/TikTok
Vini Jr. posta dancinha com Virginia Fonseca Imagem: Reprodução/TikTok
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

06/10/2025 11h58

Vini Jr., surpreendeu os seguidores ao publicar um vídeo dançando ao lado da influenciadora Virginia Fonseca.

O que aconteceu

No registro, a dupla aparece em clima de descontração, fazendo uma dancinha. O vídeo, publicado no Tik Tok, reforçou ainda mais a aproximação entre jogador e apresentadora.

Nos comentários, a repercussão foi imediata. "Eles super combinam", escreveu um seguidor. Outro brincou: "Ele fazendo o M das Marias. Padrasto ama", brincou.

Virginia passou o final de semana na casa de Vini Jr. na Espanha. Ela acompanhou a partida do Real Madrid contra o Villarreal, no estádio Santiago Bernabéu. Após o jogo, os dois foram flagrados saindo juntos do local, o que reforçou rumores sobre um possível envolvimento entre a influenciadora e o jogador.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Vini Jr. e Virginia surgem juntos em vídeo de dancinha; assista

Cariúcha assume romance com ex-participante de reality

Meghan Markle aparece quase trocando um beijo com o estilista Pierpaolo Piccioli

Deborah Secco sobre preenchimento do bumbum: 'Mudou meu olhar para saúde'

Por que Raquel confessou ter matado Odete Roitman na 1ª versão de Vale Tudo

Keith Urban vive romance com duas mulheres após separação, diz site

Taís Araújo chora ao falar da personagem Raquel: 'Mulher que me emociona'

De 'Vale Tudo' a 'Avenida Brasil': novelas pararam Brasil com 'quem matou?'

Regina Duarte responde a Antônio Fagundes após ator chamá-la de 'equivocada'

Regina Duarte opina sobre comparações entre remake de Vale Tudo e trama original

Virginia posta frases misteriosas após viagem à Espanha com Vini Jr.