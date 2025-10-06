Topo

Vale Tudo: Quem matou Odete Roitman? Veja as motivações dos 5 suspeitos

Odete (Debora Bloch) no remake de "Vale Tudo"
Odete (Débora Bloch) no remake de 'Vale Tudo'
Foi ao ar o capítulo em que Odete Roitman (Débora Bloch) é assassinada. Na versão de 1988, ela é morta por Leila (Carolina Dieckmann), mas Manuela Dias já disse que o remake não seguirá a original.

No Fantástico, a autora revelou que foram gravados 10 finais e somente ela e o diretor Paulo Silvestrini sabem qual dos 10 finais gravados — com cinco suspeitos matando e não matando — será exibido no dia 17 de outubro. Splash te mostra quem são os suspeitos e quais os motivos que cada um tem para matar a vilã das vilãs.

Marco Aurélio

Marco Aurélio (Alexandre Nero) em 'Vale Tudo'
Após Freitas (Luís Lobianco) ter entregue todas as falcatruas do chefe, Odete já tentou matar Marco Aurélio (Alexandre Nero) duas vezes, e ele sobreviveu! Marco descobriu que foi Odete quem encomendou os tiros que levou e também tentou envenená-lo na sede da TCA. Para sorte do empresário, quem morreu em seu lugar foi Mário Sérgio (Thomas Aquino). Não faltam motivos para ele, que levantou o questionamento: "Já imaginou um mundo sem Odete Roitman?".

Celina

Celina (Malu Galli) em 'Vale Tudo'
Quando Celina (Malu Galli) descobre que Leonardo (Guilherme Magon) está vivo e que é a irmã quem está por trás do sumiço do sobrinho, foi a gota d'água para ela, que coleciona insatisfações com Odete ao longo dos anos. Na ocasião da descoberta, ela ainda declara: "Eu vou matar você, Odete.".

A personagem está cansada de ser taxada como "idiota", "covarde" e até mesmo "infeliz" pela irmã, além de estar tensa com a carta que Heleninha (Paolla Oliveira) deixou indicando que se mataria devido às descobertas sobre o irmão. No dia do assassinato, ela liga para a irmã e diz: "Posso ir até aí para a gente conversar?".

César

César (Cauã Reymond) em 'Vale Tudo'
O marido de Odete sabe que pode herdar 50% do grupo Almeida Roitman caso a amada morra. César também está com medo depois dos últimos assassinatos orquestrados pela vilã, o que o deixa em risco. Por isso, planeja com Olavo (Ricardo Teodoro) se livrar de Odete: "Você não vai atirar até eu sair de perto", diz o modelo para o comparsa.

Maria de Fátima

Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo'
Fátima (Bella Campos), após o fim do seu casamento com Afonso (Humberto Carrão), vem sobrevivendo à custa de chantagens com segredos de Odete. Mas, após a revelação de que Leonardo está vivo e a sua ameaça de contar que foi Odete quem matou Ana Clara (Samantha Jones) resultar em uma tentativa de assassinato da vilã contra Fátima, a situação piora.

Agora, além da mágoa de Fátima dela ter roubado seu namorado, ela sabe que Roitman a quer morta. Ela tem uma arma, e Raquel acredita que a filha vai assassinar Odete, o que a coloca entre os principais suspeitos.

Heleninha

Heleninha (Paolla Oliveira) em 'Vale Tudo'
A filha chegou ao seu limite nos últimos episódios ao deixar uma carta de despedida e pensar em tirar a própria vida devido às manipulações da mãe. Heleninha acreditou por anos ser responsável pela morte do irmão gêmeo, o que agravou sua dependência do álcool e desencadeou vários episódios problemáticos ao longo dos anos, deteriorando a saúde mental da artista plástica.

Outros suspeitos do assassinato são Leonardo e Raquel (Taís Araújo). A mãe de Maria de Fátima liderou a enquete do Splash, seguida de Leonardo. Também há quem acredite que será Ivan (Renato Goés), Afonso, Tiago (Pedro Waddington) ou até mesmo Leila novamente a responsável pela morte.

