Vale Tudo: Quem matou Odete Roitman? Veja as motivações dos 5 suspeitos

Foi ao ar o capítulo em que Odete Roitman (Débora Bloch) é assassinada. Na versão de 1988, ela é morta por Leila (Carolina Dieckmann), mas Manuela Dias já disse que o remake não seguirá a original.

No Fantástico, a autora revelou que foram gravados 10 finais e somente ela e o diretor Paulo Silvestrini sabem qual dos 10 finais gravados — com cinco suspeitos matando e não matando — será exibido no dia 17 de outubro. Splash te mostra quem são os suspeitos e quais os motivos que cada um tem para matar a vilã das vilãs.

Marco Aurélio

Marco Aurélio (Alexandre Nero) em 'Vale Tudo' Imagem: Léo Rosário/Globo

Após Freitas (Luís Lobianco) ter entregue todas as falcatruas do chefe, Odete já tentou matar Marco Aurélio (Alexandre Nero) duas vezes, e ele sobreviveu! Marco descobriu que foi Odete quem encomendou os tiros que levou e também tentou envenená-lo na sede da TCA. Para sorte do empresário, quem morreu em seu lugar foi Mário Sérgio (Thomas Aquino). Não faltam motivos para ele, que levantou o questionamento: "Já imaginou um mundo sem Odete Roitman?".

Celina

Celina (Malu Galli) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Quando Celina (Malu Galli) descobre que Leonardo (Guilherme Magon) está vivo e que é a irmã quem está por trás do sumiço do sobrinho, foi a gota d'água para ela, que coleciona insatisfações com Odete ao longo dos anos. Na ocasião da descoberta, ela ainda declara: "Eu vou matar você, Odete.".

A personagem está cansada de ser taxada como "idiota", "covarde" e até mesmo "infeliz" pela irmã, além de estar tensa com a carta que Heleninha (Paolla Oliveira) deixou indicando que se mataria devido às descobertas sobre o irmão. No dia do assassinato, ela liga para a irmã e diz: "Posso ir até aí para a gente conversar?".

César

César (Cauã Reymond) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

O marido de Odete sabe que pode herdar 50% do grupo Almeida Roitman caso a amada morra. César também está com medo depois dos últimos assassinatos orquestrados pela vilã, o que o deixa em risco. Por isso, planeja com Olavo (Ricardo Teodoro) se livrar de Odete: "Você não vai atirar até eu sair de perto", diz o modelo para o comparsa.

Maria de Fátima

Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Manoella Mello/Globo

Fátima (Bella Campos), após o fim do seu casamento com Afonso (Humberto Carrão), vem sobrevivendo à custa de chantagens com segredos de Odete. Mas, após a revelação de que Leonardo está vivo e a sua ameaça de contar que foi Odete quem matou Ana Clara (Samantha Jones) resultar em uma tentativa de assassinato da vilã contra Fátima, a situação piora.

Agora, além da mágoa de Fátima dela ter roubado seu namorado, ela sabe que Roitman a quer morta. Ela tem uma arma, e Raquel acredita que a filha vai assassinar Odete, o que a coloca entre os principais suspeitos.

Heleninha

Heleninha (Paolla Oliveira) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

A filha chegou ao seu limite nos últimos episódios ao deixar uma carta de despedida e pensar em tirar a própria vida devido às manipulações da mãe. Heleninha acreditou por anos ser responsável pela morte do irmão gêmeo, o que agravou sua dependência do álcool e desencadeou vários episódios problemáticos ao longo dos anos, deteriorando a saúde mental da artista plástica.

Outros suspeitos do assassinato são Leonardo e Raquel (Taís Araújo). A mãe de Maria de Fátima liderou a enquete do Splash, seguida de Leonardo. Também há quem acredite que será Ivan (Renato Goés), Afonso, Tiago (Pedro Waddington) ou até mesmo Leila novamente a responsável pela morte.