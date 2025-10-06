Topo

Entretenimento

Vale Tudo: qual dos cinco suspeitos matou Odete Roitman? Vote na enquete

Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo - Reprodução/Globo
Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

De Splash, São Paulo

06/10/2025 22h25

Hoje foi ao ar o capítulo em que Odete Roitman (Débora Bloch) é assassinada. Na versão de 1988, ela é morta por Leila (Carolina Dieckmann), mas Manuela Dias já disse que não seguirá a original. A autora revelou que gravou dez finais com cinco suspeitos. Vote em quem você gostaria que fosse o assassino no remake de "Vale Tudo".

Vale Tudo: qual dos cinco suspeitos matou Odete Roitman?

Resultado parcial

Total de 22 votos
36,36%
Divulgação/Globo
18,18%
Reprodução/Globo
13,64%
Reprodução/Globo
4,55%
Manoella Mello/Globo
27,27%
Reprodução/Globo
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

Vale Tudo: qual dos cinco suspeitos matou Odete Roitman? Vote na enquete

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 7/10 a 18/10

Rayane surpreende e decide indicar nome inusitado para 3ª roça de A Fazenda

Odete achada morta e 1ª suspeita: o que acontece em 'Vale Tudo' amanhã (7)

Davi Brito assume lugar de Popó e encara Sacha Bali em combate de boxe

Um objeto transforma César em suspeito nº 1 de matar Odete em 'Vale Tudo'

'Vale Tudo': Debora Bloch mostra último dia de gravações como Odete Roitman

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 7/10 a 18/10

Mistério: as 6 cenas que antecedem a morte de Odete em 'Vale Tudo'

Diddy é viciado em sexo e precisará se tratar ao sair da prisão, diz médico

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 7/10 a 18/10