Vale Tudo: qual dos cinco suspeitos matou Odete Roitman? Vote na enquete
Hoje foi ao ar o capítulo em que Odete Roitman (Débora Bloch) é assassinada. Na versão de 1988, ela é morta por Leila (Carolina Dieckmann), mas Manuela Dias já disse que não seguirá a original. A autora revelou que gravou dez finais com cinco suspeitos. Vote em quem você gostaria que fosse o assassino no remake de "Vale Tudo".
Vale Tudo: qual dos cinco suspeitos matou Odete Roitman?
Resultado parcialTotal de 22 votos
36,36%
18,18%
13,64%
4,55%
27,27%