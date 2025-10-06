Vale Tudo: morte de Odete Roitman vai ganhar 'publi' de sabão líquido

A aguardada morte de Odete Roitman em "Vale Tudo" (2025) ganhará um "break contextualizado" de uma marca de sabão líquido.

O que vai acontecer

A OMO promoverá o sabão líquido OMO Ciclo Rápido no intervalo após a morte da personagem. A publicidade, portanto, não acontecerá "dentro" da novela e, sim, no intervalo comercial.

A propaganda brincará com as cinco cenas gravadas, com cinco diferentes suspeitos, para a morte da vilã. Dois assistentes responsáveis pela produção da novela comentarão que precisaram lavar cinco vezes, com muita rapidez, o figurino da morte de Odete. O novo sabão líquido da marca teria permitido as "cinco lavagens consecutivas com o mesmo resultado de limpeza, eficiência e perfume".

Vamos protagonizar uma ação especial ligada a esse marco da TV: o mistério da morte de Odete Roitman, que conta com cinco versões diferentes já gravadas. Foi justamente deste insight que surgiu nossa ideia para o break: destacar de forma criativa que apenas OMO Ciclo Rápido, com seu poder de lavagem sem mistério em 15 minutos, poderia viabilizar as múltiplas possibilidades do final da novela. Yasmine Antacli, Diretora de Marketing de OMO

OMO vai fazer 'break contextualizado' após a morte de Odete Roitman Imagem: Divulgação

"Vale Tudo" já é a novela mais rentável da história da Globo, com um faturamento de mais de R$ 200 milhões. A reta final da novela tem atraído vários anunciantes, assim como na versão original. Na época, a morte de Odete ganhou uma propaganda de uma corretora de seguros estrelada pela atriz Beatriz Segall.

OMO já fez outros "merchans" ao longo da novela. O novo sabão líquido da marca apareceu em cenas com Afonso (Humberto Carrão) e Solange (Alice Wegmann), além de ter incluído o atleta Usain Bolt em uma cena com César (Cauã Reymond) e Olavo (Ricardo Teodoro).