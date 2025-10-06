Topo

'Vale Tudo' hoje (6): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Odete (Debora Bloch) no remake de "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Odete (Debora Bloch) no remake de 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

06/10/2025 09h20

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (6) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Raquel confessa a Ivan que teme que Maria de Fátima atente contra Odete. Celina se preocupa com o sumiço de Heleninha. Odete passa as últimas orientações para Consuêlo antes de viajar. Odete fica surpresa ao saber que Maria de Fátima está viva. Marco Aurélio, Maria de Fátima e César têm planos em relação a Odete. Odete recebe uma pessoa em seu quarto.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

