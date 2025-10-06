Nada de morte! Público do UOL quer que Odete Roitman escape ilesa

"Quem matou Odete Roitman?" é uma das perguntas mais emblemáticas da televisão brasileira. Desta vez, porém, o público do UOL não quer sequer que isso faça parte do remake: os telespectadores querem mesmo que a grande vilã de "Vale Tudo" (2025) escape ilesa.

Odete Roitman deve morrer?

Odete (Débora Bloch) deve se safar e chegar ao final da novela sem punição nenhuma, de acordo com 41% dos leitores. Será que essa reviravolta é possível? Ao Fantástico, Manuela Dias afirmou que dez finais foram gravados: com os cinco suspeitos matando e não matando a megera. Nem os atores sabem quem será o assassino.

Outros 27,56% querem ver Odete na prisão. Para esses telespectadores, a vilã deve pagar pelos crimes "vivinha da silva". Outros 16,17% desejam que ela fique pobre.

Uma minoria quer que Odete morra, assim como na primeira versão. Essa opção foi escolhida por 15,28% dos leitores, que devem ter o desejo atendido no capítulo de hoje.

Odete Roitman deve morrer no remake de 'Vale Tudo'? Enquete encerrada Total de 1466 votos 41,00% Torço para ela se safar nessa versão: sem punição nenhuma! 27,56% Destino de Odete deve ser a prisão! Melhor pagar por seus crimes 'vivinha da silva' 16,17% Odete merece ficar pobre! Quem sabe assim ela se regenera? 15,28% Sim! Odete deve morrer, assim como foi na 1ª versão

Quem vai matar Odete Roitman?

Os leitores do UOL acreditam que Raquel (Taís Araújo) matará Odete Roitman. Na enquete mais recente, ela soma 17,78% dos votos.

Ela, porém, não está entre os cinco suspeitos da morte da vilã, expostos no episódio de sábado. Os cinco suspeitos são Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos) e Heleninha (Paolla Oliveira).

Leonardo (Guilherme Magon) vem em segundo lugar, com 17,11% dos votos. Celina (Malu Galli), vem em terceiro lugar, com 13,26% dos votos. Outros 12,36% acham que Odete será morta por outro personagem que não os principais.

Vote! Quem você acredita que vai matar Odete Roitman?

'Vale Tudo': quem vai matar Odete Roitman no remake da Globo? Resultado parcial Total de 1357 votos 5,31% Leila (Carolina Dieckmmann) 7,37% Marco Aurélio (Alexandre Nero) 2,21% Ivan (Renato Góes) 9,29% Maria de Fátima (Bella Campos) 8,77% César (Cauã Reymond) 17,46% Raquel (Taís Araújo) 13,19% Celina (Malu Galli) 5,82% Heleninha (Paolla Oliveira) 17,02% Leonardo (Guilherme Magon) 0,81% Afonso (Humberto Carrão) 12,75% Outro personagem

Em agosto, 23,76% dos votantes apostou que Leonardo (Guilherme Magon) mataria Odete Roitman. Em segundo lugar, 19,64% dos leitores apostou que outro personagem, não citado na enquete, mataria Odete. Maria de Fátima vinha em terceiro lugar, com 17,09%, e Celina, em quarto, com 11,71% dos votos.