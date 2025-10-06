Topo

Nada de morte! Público do UOL quer que Odete Roitman escape ilesa

Odete Roitman (Debora Bloch) em "Vale Tudo" - Globo/Fábio Rocha
Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Globo/Fábio Rocha
do UOL

De Splash, em São Paulo

06/10/2025 12h50

"Quem matou Odete Roitman?" é uma das perguntas mais emblemáticas da televisão brasileira. Desta vez, porém, o público do UOL não quer sequer que isso faça parte do remake: os telespectadores querem mesmo que a grande vilã de "Vale Tudo" (2025) escape ilesa.

Odete Roitman deve morrer?

Odete (Débora Bloch) deve se safar e chegar ao final da novela sem punição nenhuma, de acordo com 41% dos leitores. Será que essa reviravolta é possível? Ao Fantástico, Manuela Dias afirmou que dez finais foram gravados: com os cinco suspeitos matando e não matando a megera. Nem os atores sabem quem será o assassino.

Outros 27,56% querem ver Odete na prisão. Para esses telespectadores, a vilã deve pagar pelos crimes "vivinha da silva". Outros 16,17% desejam que ela fique pobre.

Uma minoria quer que Odete morra, assim como na primeira versão. Essa opção foi escolhida por 15,28% dos leitores, que devem ter o desejo atendido no capítulo de hoje.

Odete Roitman deve morrer no remake de 'Vale Tudo'?

Enquete encerrada

Total de 1466 votos
41,00%
Globo/Fábio Rocha
27,56%
Reprodução/Globo
16,17%
Reprodução/Globo
15,28%
Reprodução/Globo

Quem vai matar Odete Roitman?

Os leitores do UOL acreditam que Raquel (Taís Araújo) matará Odete Roitman. Na enquete mais recente, ela soma 17,78% dos votos.

Ela, porém, não está entre os cinco suspeitos da morte da vilã, expostos no episódio de sábado. Os cinco suspeitos são Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos) e Heleninha (Paolla Oliveira).

Leonardo (Guilherme Magon) vem em segundo lugar, com 17,11% dos votos. Celina (Malu Galli), vem em terceiro lugar, com 13,26% dos votos. Outros 12,36% acham que Odete será morta por outro personagem que não os principais.

Vote! Quem você acredita que vai matar Odete Roitman?

'Vale Tudo': quem vai matar Odete Roitman no remake da Globo?

Resultado parcial

Total de 1357 votos
5,31%
Manoella Mello/Globo
7,37%
Divulgação/Globo
2,21%
Reprodução/Globo
9,29%
Globo
8,77%
Reprodução/Globo
17,46%
Globo
13,19%
Reprodução/Globo
5,82%
Reprodução/Globo
17,02%
Reprodução/Instagram
0,81%
Manoella Mello/Globo
12,75%
Divulgação/Globo
Ver resultado parcial

Em agosto, 23,76% dos votantes apostou que Leonardo (Guilherme Magon) mataria Odete Roitman. Em segundo lugar, 19,64% dos leitores apostou que outro personagem, não citado na enquete, mataria Odete. Maria de Fátima vinha em terceiro lugar, com 17,09%, e Celina, em quarto, com 11,71% dos votos.

'Vale Tudo': quem vai matar Odete Roitman?

Enquete encerrada

Total de 6073 votos
23,76%
Reprodução/Instagram
19,64%
Fábio Rocha/Globo
17,09%
Manoella Mello/Globo
11,71%
Marcos Serra Lima/Globo
9,06%
Fábio Rocha/Globo
7,99%
Divulgação/Globo
4,73%
Fabio Rocha/Globo
3,16%
Marcos Serra Lima/Globo
1,28%
Manoella Mello/Globo
0,99%
Fábio Rocha/Globo
0,59%
Manoella Mello/Globo

