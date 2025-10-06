Topo

'Vale Tudo': Debora Bloch mostra último dia de gravações como Odete Roitman

Debora Bloch mostra bastidores de último dia de gravação em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Instagram
06/10/2025 20h04

Debora Bloch, 62, compartilhou como foi seu último dia de gravação em "Vale Tudo" (Globo).

O que aconteceu

A intérprete de Odete Roitman fez um vídeo mostrando o final das filmagens. "Temos monotemáticos como eu por aqui? Serão muitas despedidas e ainda não será o suficiente. Bastidores do último dia de gravação", indicou hoje em um post no Instagram.

A atriz deu detalhes de sua preparação. De acordo com ela, fez musculação na academia e não gravou cenas no dia anterior. Para o último dia, a artista ainda fez ioga antes de entrar no set.

No vídeo, a vilã exibiu o trabalho da equipe antes das filmagens. Debora Bloch pintou as unhas dos pés, fez maquiagem, arrumou seu cabelo, colocou os acessórios e mostrou a roupa da personagem.

