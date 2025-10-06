Taís Araújo chora ao falar da personagem Raquel: 'Mulher que me emociona'

Taís Araújo chorou ao falar de sua personagem Raquel, de "Vale Tudo" (Globo).

O que aconteceu

A atriz foi comparada à personagem por Ana Maria Braga. "Eu converso com ela em muitos sentidos. Ela é uma mulher que me emociona", disse, e acabou chorando.

As questões da Raquel me emocionam. Essa mulher que a gente reconhece, que tá aí, na base da pirâmide do Brasil, batalhando para criar seus filhos apesar de toda adversidade que esse país proporciona.

Taís disse que o que mais a emociona é Raquel não perder a alegria. "Quantas pessoas a gente conhece que pegam três, quatro conduções, chegam aos seus trabalhos, a casa dela tá um caos [...] e ela tá ali, firme, dando seu melhor no seu trabalho. A Raquel é essa mulher".

Eu fiz para essas mulheres, pensando nessas mulheres.

A atriz também comentou o racismo de Odete Roitman. No ajuste de contas, após a vilã envenenar a maionese da dona da Paladar, Raquel disparou um tapa em Odete após ela ser racista.

A artista destacou que esse tipo de fala ocorre na realidade. "No Brasil a gente tem um histórico de colonizadores colonizando, escravizadores escravizando, o que a gente vive hoje é um retrato de país escravocrata. A gente precisa se educar de que o que aconteceu é um absurdo, uma barbárie".

Taís diz que é necessário um pacto civilizatório no país. "De fato, existe uma responsabilidade, não da população negra, mas da população branca desse país: 'Somos responsáveis pelo que nossos antepassados fizeram. Como a gente vai agir com responsabilidade, para gente recontar essa história e formar uma nação onde todos tenham a mesma responsabilidade?'".

Muita gente não quer sair do seu lugar de desconforto, mas a mudança implica o desconforto. O desconforto é o preço que tem que ser pago. Taís Araújo

Quem matou Odete Roitman?

A protagonista aposta em Celina (Malu Galli). "É quem mais tem motivo. Ela [Odete] infernizou a Celina a vida inteira".