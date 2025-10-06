Topo

Stalker se aproximou duas vezes do príncipe Harry no Reino Unido, diz fonte

06/10/2025 15h20

LONDRES (Reuters) - Uma mulher já conhecida por perseguir o príncipe Harry chegou perto do filho do rei Charles em duas ocasiões durante sua recente visita ao Reino Unido, disse uma fonte de segurança do príncipe.

Os incidentes ocorreram durante a viagem de quatro dias do filho do rei no mês passado, uma vez em um evento de premiação beneficente e também quando ele visitou o Centro de Estudos de Lesões (CIS), parte do Imperial College de Londres.

De acordo com o jornal Telegraph, a mulher era conhecida da equipe de Harry, pois estava em uma lista de pessoas fixas elaborada por uma empresa de inteligência privada para sua segurança pessoal.

Ela já o havia seguido até a Nigéria, disse o jornal.

"Esses incidentes não são incomuns para membros da família real", disse uma fonte de segurança do príncipe.

"No entanto, o caso é diferente porque não houve presença policial ou proteção próxima -- dois funcionários de seu gabinete particular tiveram que intervir. Dessa vez, eles tiveram sorte, pois reconheceram o indivíduo fixado. Contar com a sorte não é uma solução de longo prazo."

Um porta-voz de Harry preferiu não comentar, enquanto a polícia disse que não discute questões relacionadas à segurança.

Em maio, Harry perdeu uma batalha judicial contra o governo britânico contra a retirada de sua proteção policial automática enquanto estivesse no Reino Unido.

Durante as audiências no tribunal, a equipe jurídica do governo disse que um acordo sob medida para o príncipe tinha vantagens positivas do ponto de vista da avaliação de segurança.

"Ele é o filho do rei, irmão do herdeiro, quinto na linha de sucessão ao trono e uma das pessoas mais famosas do mundo", disse a fonte de segurança. "Parece que há um pressentimento inevitável pairando sobre toda essa questão."

(Reportagem de Michael Holden)

