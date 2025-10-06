Topo

Entretenimento

Samuel de Assis esclarece diagnóstico depois de ser internado no Rio

São Paulo

06/10/2025 12h36

Neste domingo, dia 5, o ator Samuel de Assis contou aos seus seguidores que precisou ser internado em um hospital do Rio de Janeiro depois de sofrer uma crise de hipertensão.

No story de seu perfil no Instagram, o ator disse que teve um pico de pressão por conta do estresse. "Muito trabalho, muita coisa para fazer, muita coisa para resolver. Falei: é melhor ir para o hospital para monitorar e para cuidar", explicou o ator.

Mas ele também tranquilizou o seu público dizendo que está melhor e deve voltar para casa nesta segunda-feira, 6. "Eu estou ótimo. Agora eu estou ótimo", disse.

Samuel de Assis está no elenco de Três Graças, a novela que vai ocupar o lugar de Vale Tudo na grade da TV Globo, a partir do próximo dia 20. Na trama de Aguinaldo Silva e direção de Luiz Henrique Rio, Samuel viverá João Rubens, marido e sócio de Kasper Damatta (Miguel Falabella), em uma galeria. O casal terá uma filha, Maggye (Mell Muzzillo).

O elenco de Três Graças terá ainda Sophie Charlotte, Dira Paes, Alana Cabral, Murilo Benício, Grazi Massafera, Romulo Estrela e Arlete Salles.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

Alice Wegmann mostra seu estado pós-festa de 'Vale Tudo'

Menino 'adotado' e 'devolvido' por Leonardo e Poliana aparece e promete dar sua versão

Nada de morte! Público do UOL quer que Odete Roitman escape ilesa

Namorada de Dolabella relata ataques após assumir relação: 'Não me abala'

Bárbara: 'Spanic não dará trégua a Fernando após acusação de xenofobia'

Samuel de Assis esclarece diagnóstico depois de ser internado no Rio

Celina e mais 4 pessoas: esses são os suspeitos de matar Odete em Vale Tudo

Capítulo final de 'Vale Tudo' vai ao ar no dia 17 de outubro

Vini Jr. e Virginia surgem juntos em vídeo de dancinha; assista

Cariúcha assume romance com ex-participante de reality

Meghan Markle aparece quase trocando um beijo com o estilista Pierpaolo Piccioli