'Vende Tudo': morte de Odete Roitman em 1988 embalou propaganda de seguros

'Vale Tudo' inspira campanhas publicitárias desde a versão original
06/10/2025 15h19

A versão original de "Vale Tudo" (1988-1989) não apenas parou o Brasil com o mistério sobre quem matou a vilã Odete Roitman, mas também inspirou campanhas publicitárias.

O ápice aconteceu quando o assassinato da personagem vivida por Beatriz Segall, que estava previsto para o dia 23 de dezembro, foi adiado por causa de uma propaganda de seguros.

O Codiseg (Comitê de Divulgação Institucional do Seguro) aproveitou o buzz nacional da trama para fazer uma das ações de marketing mais icônicas.

Um anúncio institucional, com a foto de Beatriz Segall e a frase: "Faça seguro. A gente nunca sabe o dia de amanhã", foi publicado em jornais de grande circulação.

O mistério da morte de Odete também gerou outras campanhas. A marca de caldo de galinha Maggi, por exemplo, lançou um concurso oferecendo 5 milhões de cruzeiros para quem acertasse o nome do assassino.

Outra marca, a Fotóptica, publicou anúncios convocando o público a fotografar o assassino da trama.

'Vende Tudo'

Morte de Odete Roitman (Débora Bloch) deve ganhar 'publi' em Vale Tudo'
A nova versão da produção se tornou um marco comercial para a Globo, alcançando o posto de maior faturamento da história da emissora. De acordo com levantamento do Meio e Mensagem, o remake superou o desempenho de "Pantanal" (2022).

O número de inserções publicitárias inspirou uma série de memes nas redes sociais. Personagens chegam a interromper diálogos para anunciar sabão em pó, carro de luxo ou tinta de parede.

Um caso que chamou a atenção do público foi o do Afonso (Humberto Carrão), que chegou a fazer propaganda de uma marca infantil diretamente de um leito de hospital —enquanto fazia quimioterapia.

O assassinato de Odete, que em 1989 foi usado como gancho para promover seguros, agora é empregado pela própria Globo como argumento de venda para cotas de patrocínio. "O assassinato mais famoso da dramaturgia está de volta, e a sua marca pode brilhar junto com ele".

