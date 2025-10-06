Topo

Entretenimento

Robbie Williams encerra turnê sem completar último show: 'Decepção pessoal'

Reprodução Instagram
Imagem: Reprodução Instagram
do UOL

Colaboração para Splash

06/10/2025 15h43

O cantor britânico Robbie Williams, 51, encerrou sua turnê mundial sem o final triunfante que havia imaginado.

O que aconteceu

O show que aconteceria em Istambul, última parada da turnê Britpop, foi cancelado pelas autoridades locais por motivos de segurança pública — decisão que o artista classificou como uma decepção pessoal.

A apresentação na marina Atakoy estava marcada para a terça-feira e seria a primeira do ex-vocalista do Take That na capital turca. A cidade havia sido escolhida propositalmente para encerrar a turnê, como uma homenagem à relação afetiva de Williams com o país.

Encerrar essa sequência épica de shows na frente dos meus fãs turcos era meu sonho, dada a estreita ligação que minha família tem com esse país maravilhoso. Robbie Williams

A série de shows, iniciada em maio, passou por metrópoles como Londres, Amsterdã, Berlim, Helsinque e Atenas, reunindo mais de 1,2 milhão de pessoas ao redor do mundo.

Apesar do contratempo, o cantor de Angels reforçou que a segurança dos fãs vem em primeiro lugar e lamentou não poder cumprir o sonho de encerrar a turnê diante do público turco. O cancelamento, segundo ele, foi uma decisão das autoridades locais, sem margem para negociação.

Mesmo sem o encerramento planejado, Williams ainda não pendurou o microfone. O artista deve se apresentar em um show intimista no Dingwalls, em Camden, Londres, onde tocará seu novo álbum, Britpop — ainda inédito —, junto com faixas do seu primeiro disco solo, Life Thru a Lens, de 1997.

Desde que deixou o Take That, em 1995, Robbie Williams consolidou uma das carreiras mais bem-sucedidas do pop britânico, com sete singles e 15 álbuns no topo das paradas do Reino Unido.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Melhor beijo de Johnny Depp no cinema? Foi com um ator espanhol em 2000

Série de Adriane Galisteu sobre namoro com Ayrton Senna ganha data de estreia

Bad Bunny faz piada com críticas ao Super Bowl no Saturday Night Live

Jilly Cooper, autora conhecida por livros picantes, morre aos 88 anos

Hyldon, de ?As dores do mundo?, tem alta após mal súbito e agenda cancelada

Robbie Williams encerra turnê sem completar último show: 'Decepção pessoal'

Stalker se aproximou duas vezes do príncipe Harry no Reino Unido, diz fonte

'Vende Tudo': morte de Odete Roitman em 1988 embalou propaganda de seguros

Vale Tudo: morte de Odete Roitman vai ganhar 'publi' de sabão líquido

Confira séries e filmes de true crime que chegam à Netflix nos próximos dias

Taís Araújo comenta tapa em Odete em 'Vale Tudo' e chora com Raquel: 'Base da pirâmide'