Reginaldo Faria vai com nova namorada a pré-estreia de filme que dirigiu

Reginaldo Faria e a namorada Joana Werneck na 27ª edição do Festival do Rio Imagem: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS
De Splash, em São Paulo

06/10/2025 07h47

O ator Reginaldo Faria, 88, foi com a nova namorada, Joana Werneck, 39, à 27ª edição do Festival do Rio.

Faria foi à pré-estreia do seu filme, "Perto do sol é mais claro". Ele chegou com a namorada, que é corretora de móveis.

Os dois estão juntos há 7 meses, e se conheceram por amigos. "Nos conhecemos em um almoço entre amigos. Olhares se encontraram e nos apaixonamos", contou Joana em entrevista ao Extra.

Questionada sobre a diferença de idade, a nova namorada do ator deixou claro que isso não importa. "Vejo o Reginaldo como homem e não como número. Nunca fui tão feliz na minha vida. Não me incomoda nem um pouco. Ele me acrescenta muito, me ensina muito. Ele é muito inteligente. Tenho muita admiração e muito amor por ele".

Antes de Joana, Faria foi casado com a administradora Vânia Dotto Alves, com quem oficializou a relação em 2005. Eles não haviam tornado público o fim do casamento.

O ator também foi casado com Rosa Ventura, mãe de seus filhos Marcelo, Régis, e Carlos André Faria. A relação chegou ao fim em 2004.

