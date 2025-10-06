Topo

Regina Duarte responde a Antônio Fagundes após ator chamá-la de 'equivocada'

06/10/2025

Durante o lançamento da biografia da filha, Gabriela Duarte, em São Paulo, na última sexta-feira, 3, Regina Duarte respondeu às declarações recentes de Antônio Fagundes, seu ex-colega de elenco em Vale Tudo (1988).

O ator havia sido questionado sobre divergências políticas com a atriz e disse não guardar ressentimentos, embora a considerasse "equivocada" sob seu ponto de vista.

"Não tenho raiva dela. Regina foi uma excelente companheira de trabalho. Equivocada, do meu ponto de vista, mas tem muita gente que a apoia. Eu respeito a posição dela, ela tem direito a apoiar quem quiser", disse o ator a uma rádio portuguesa.

Ao ser informada sobre o comentário, Regina respondeu de forma amistosa e preferiu evitar polêmicas. "Alguém me falou sobre isso e disse que ele foi muito carinhoso comigo e eu estou muito feliz: Fagundes, beijão querido, parceirão! Eu não me sinto autorizada a ficar julgando o que está acontecendo, cada um vai agir do seu jeito, da sua maneira. A gente precisa respeitar o próprio trabalho e respeitar o trabalho dos outros, pronto. Feito isso, está tudo ok", disse durante entrevista ao jornalista Marcos Bulques do canal Conexão Entrevista.

