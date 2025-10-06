Topo

Regina Duarte opina sobre comparações entre remake de Vale Tudo e trama original

06/10/2025

A atriz Regina Duarte, que interpretou a protagonista Raquel na versão original de Vale Tudo, manifestou a sua opinião sobre o remake da novela que ocupa o horário das 21h na TV Globo. Em entrevista ao jornalista Marcos Bulques, do canal Conexão Entrevista, a artista classificou como arriscada a escolha de refazer uma obra tão marcante.

"Eu acho que é sempre uma empreitada difícil. Essa é uma escolha muito complicada. Você pode refazer tudo no mundo. Mas quando você pega uma obra ícone como foi Vale Tudo, eu acho que você está comprando uma barra bastante pesada, por que vai haver comparação. É justo? Não, não é justo", disse.

A atriz, então, sugeriu que não refizesse a novela, mas se inspirasse nela para construir outra obra. "Sinceramente, não era melhor fazer uma novela nova? Não chama de Vale Tudo, dá outro nome. Se quer fazer parecido, faça, escreva, crie, se inspire, mas [dar o mesmo nome] é entrar numa roubada (...) O nome Vale Tudo tem um peso que é difícil de carregar", completou.

Na conversa, que aconteceu durante o lançamento do livro Eu, Gabriela, escrito por sua filha Gabriela Duarte, Regina confessou ainda que não está acompanhando a nova versão da novela escrita por Manuela Dias, recorrentemente criticada por alterações profundas na trama originalmente escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.

Na mesma entrevista, Regina Duarte respondeu o colega Antônio Fagundes, que, na semana passada, durante uma entrevista à rádio Renascer, de Portugal, disse que Regina era "equivocada", fazendo uma referência às suas manifestações políticas de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

