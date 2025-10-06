Topo

Ratinho reclama após perder horário para The Voice no SBT: 'Chateado'

Ratinho reclama de novo horário no SBT
Ratinho reclama de novo horário no SBT Imagem: Reprodução/Youtube
06/10/2025 14h06

Ratinho comentou na manhã de hoje sobre a mudança de horário do seu programa no SBT, que agora será exibido às 21h30 nas segundas-feiras, devido à estreia do "The Voice".

O que aconteceu

O apresentador reagiu em tom de desabafo. "Nosso programa na segunda-feira será às 21h30 enquanto durar o The Voice. Só fiquei muito triste de ter sabido disso, essa mudança de horário, na última hora. Não sabia, fiquei pescando", afirmou durante seu programa na Massa FM.

Ratinho ainda ressaltou que a alteração na programação do SBT o deixou chateado. "Fiquei chateado porque estou há muito tempo nesse horário. Acho que meu público merecia, talvez, um pouquinho mais de respeito da minha parte, mas não foi culpa minha", desabafou.

O The Voice estreia hoje no SBT. A atração será apresentada por Tiago Leifert, enquanto Mumuzinho, Duda Beat, Péricles e a dupla Matheus e Kauã formam o novo júri. A produção é de Boninho, ex-globo.

