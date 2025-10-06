Thainá Gonçalves vence o Estrela da Casa e leve prêmio milionário

Colaboração para Splash, em São Paulo

Thainá Gonçalves se consagrou como a grande campeã do Estrela da Casa (Globo).

O que aconteceu

Ana Clara anunciou quem era o vencedor da segunda edição do reality musical. "O Brasil escolheu e o grande campeão do Estrela da Casa de 2025, quem vence o nosso programa é Thainá Gonçalves", revelou a apresentadora.

Hanii foi o vice-campeão da competição. Enquanto isso, Juceir Jr. e Daniel Sobral ficaram no terceiro e no quarto lugar, respectivamente.

É ELA!!! THAINÁ GONÇALVES É A NOSSA GRANDE CAMPEÃ DA TEMPORADA!!! PARABÉNS @Thainagofc #EstrelaDaCasa ?? pic.twitter.com/GCJUOCblB7 -- TV Globo (@tvglobo) October 7, 2025

A final do Estrela da Casa rolou na noite de segunda-feira. O encerramento contou com a apresentação dos finalistas e de Michel Teló, mentor da temporada que cantou com ex-participantes do programa.

Luca, vencedor da primeira temporada, também se apresentou na última noite.

Ana Clara, a apresentadora do reality musical, finalizou anunciando a terceira temporada para o próximo ano.