Por que Raquel confessou ter matado Odete Roitman na 1ª versão de Vale Tudo

Odete Roitman (Beatriz Segall) e Raquel (Regina Duarte) na versão original de "Vale Tudo" - Divulgação/Globo
Odete Roitman (Beatriz Segall) e Raquel (Regina Duarte) na versão original de 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo
Colaboração para Splash, em São Paulo

06/10/2025 11h18

Na primeira versão de "Vale Tudo", exibida em 1988, Raquel confessou ter matado Odete Roitman (Beatriz Segall), mesmo sem ter cometido o crime. Relembre como foi.

Por que Raquel se entrega à polícia?

No desfecho da trama original, Raquel foi considerada suspeita pelo assassinato de Odete Roitman, papel de Beatriz Segall. No remake, porém, a cozinheira não estará na lista dos investigados. Segundo a autora, Manuela Dias, os suspeitos serão: Marco Aurélio, Celina, Heleninha, César e Maria de Fátima.

Em depoimento à polícia, Raquel chegou a confessar o crime para tentar livrar Ivan (Antonio Fagundes) da cadeia. Ela acreditava que o namorado tivesse cometido o crime e, por isso, tentou ajudá-lo. Além disso, Raquel tinha uma desconfiança de que Maria de Fátima (Gloria Pires) pudesse ter matado a ricaça e poderia proteger a filha oportunista.

Contudo, ao ser testada pelo delegado, errou ao apontar a arma usada no assassinato. Ela tentou persuadir o investigador, mas ele percebeu que ela estava mentindo.

Durante o depoimento de Raquel, Ivan surge para confessar outro crime: o de corrupção. Com isso, ele é condenado a dois anos e um mês de prisão, mas ganha liberdade condicional após cumprir pouco mais de um ano. Isso tudo aconteceu nos últimos capítulos da trama, diferente da detenção de Ivan no remake, que ocorreu bem antes do desfecho.

Raquel (Regina Duarte) e Ivan (Antonio Fagundes) em Vale Tudo - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Raquel (Regina Duarte) e Ivan (Antonio Fagundes) na delegacia no final de 'Vale Tudo'
Imagem: Reprodução/Globo

A verdadeira assassina de Odete não foi presa na versão original de "Vale Tudo": Leila (Cássia Kis). Ela matou a vilã por engano, achando que estava atirando em Maria de Fátima, que teve um caso com seu marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria).

No final, o público descobre por meio de um flashback que foi Leila quem matou Odete. Depois dessas cenas, a dondoca foge do Brasil em um jatinho acompanhada de Marco Aurélio, que também se dá bem.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

