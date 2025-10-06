Por que Leila matou Odete na 'Vale Tudo' antiga? Motivo foi bem inusitado

Leila, personagem de Cássia Kis, foi quem matou Odete Roitman, interpretada por Beatriz Segall, na versão original de "Vale Tudo". A revelação sobre a autoria do crime chocou o público.

O que aconteceu

Leila matou Odete Roitman por engano. Ela jurava que o marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria), estava tendo um caso com Maria de Fátima (Glória Pires), esta sim seu verdadeiro alvo.

Maria de Fátima (Glória Pires) era o alvo de Leila no fim de 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução

Na cena icônica, Leila entra no apartamento e, descontrolada, procura a amante do marido. Marco Aurélio questiona o que a esposa está fazendo ali e explica que a pessoa com quem está - sem dizer o nome - está passando mal. Minutos antes de Leila chegar, Odete tem um mal-estar enquanto discute com o funcionário sobre o rombo nas contas da TCA.

Acreditando que a companhia de Marco Aurélio é Fátima, Leila vê uma silhueta se aproximando em uma porta de vidro e dispara três tiros. Marco Aurélio entra em desespero, abre a porta e vê que Odete morreu imediatamente após ser atingida pelos disparos. Apesar de estar em choque, Leila segue os comandos do marido e os dois conseguem se safar da cena do crime.

Odete Roitman (Beatriz Segall) morreu após levar três tiros na 1ª versão de 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

O mistério da identidade do assassino da vilã durou apenas 11 capítulos, mas parou o Brasil. Houve até um concurso, patrocinado por uma indústria alimentícia, para premiar quem acertasse o nome do culpado.

Escolha da atriz não teria sido apenas uma decisão de roteiro, mas também de bastidores. Na novela, Leila, interpretada por Cássia Kis, não era vista como vilã clássica. A personagem representava a classe média, insatisfeita com a própria vida.

Reginaldo Faria e Cássia Kis como Marco Aurélio e Leila em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Mesmo assim, desde o início mostrava sinais de ambição e falta de escrúpulos - algo diferente da Leila (Carolina Dieckmann) do remake. Esses traços abriram caminho para que ela se tornasse a responsável pelo crime.

Gilberto Braga teria escolhido Cássia Kis por razões inusitadas. Segundo a biografia "Gilberto Braga: O Balzac da Globo", de Artur Xexéo e Maurício Stycer, Dennis Carvalho, diretor da trama, perguntou ao autor quem havia matado Odete.

A resposta foi com outra pergunta. "Quem é a mulher que tem a cara de mais louca do elenco?", disparou Gilberto Braga. Dennis Carvalho não hesitou: "Cassia Kis". E o novelista confirmou: "Acertou".

Suspeitos de matar Odete no remake

Desta vez, os cinco suspeitos são Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina, César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos) e Heleninha (Paolla Oliveira). A informação foi confirmada pela própria autora do remake, Manuela Dias durante o Fantástico de ontem (5).

A novelista disse que só ela e Paulinho Silvestrini, diretor do folhetim, sabem quem matou a vilã. Além disso, Manuela afirmou que dez finais diferentes foram gravados. "A gente gravou 10 finais, porque gravamos com os cinco suspeitos matando e não matando. Até esse momento nem os atores têm certeza", explicou.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.