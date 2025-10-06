Topo

Entretenimento

'O Cavaleiro dos Sete Reinos', novo spin-off de 'Game of Thrones', ganha mês de estreia

São Paulo, 06

06/10/2025 16h47

O Cavaleiro dos Sete Reinos, nova série derivada de Game of Thrones e inspirada no universo de As Crônicas de Gelo e Fogo, acaba de ganhar previsão de estreia. Segundo a HBO, a série chega ao streaming em janeiro de 2026.

A nova série não tem uma conexão direta com A Casa do Dragão, visto que a história se passa cerca de 70 anos após a guerra civil Targaryen, tema central da história com Olivia Cooke e Emma DArcy, e antes dos eventos de Game of Thrones. A trama acompanha o bravo cavaleiro Sor Duncan, o Alto, e seu fiel escudeiro Egg, em aventuras pelos Sete Reinos.

O Cavaleiro dos Sete Reinos será estrelada por Peter Claffey no papel de Sor Duncan e Dexter Sol Ansell como Egg. Segundo a sinopse, "numa época em que a linhagem Targaryen ainda detém o Trono de Ferro e a memória do último dragão ainda não desapareceu das memórias dos vivos, grandes destinos, inimigos poderosos e feitos perigosos aguardam estes amigos improváveis e incomparáveis".

A série é escrita e produzida por George R.R. Martin e Ira Parker, com produção executiva de Ryan Condall e Vince Gerardis, Owen Harris e Sarah Bradshaw. As histórias são inspiradas no livro homônimo, em que Martin conta as desventuras de Dunk e Egg.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Entretenimento

Escola de Samba e mais: a festa do fim das gravações de 'Vale Tudo'

Morre David José, o primeiro Pedrinho do Sítio do Picapau Amarelo, aos 83

Clooney não quis criar filhos nos EUA e se mudou para França: 'Vida melhor'

Lauana Prado compartilha fotos à beira-mar em viagem com noiva ao Havaí

'O Cavaleiro dos Sete Reinos', novo spin-off de 'Game of Thrones', ganha mês de estreia

Melhor beijo de Johnny Depp no cinema? Foi com um ator espanhol em 2000

Série de Adriane Galisteu sobre namoro com Ayrton Senna ganha data de estreia

Bad Bunny faz piada com críticas ao Super Bowl no Saturday Night Live

Jilly Cooper, autora conhecida por livros picantes, morre aos 88 anos

Hyldon, de 'As dores do mundo', tem alta após mal súbito e agenda cancelada

Robbie Williams encerra turnê sem completar último show: 'Decepção pessoal'