'O Agente Secreto', filme brasileiro cotado para o Oscar, ganha novo trailer

Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho nas gravações de "O Agente Secreto" - Victor Jucá
Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho nas gravações de 'O Agente Secreto' Imagem: Victor Jucá

São Paulo

06/10/2025 13h54

A Vitrine Filmes divulgou, nesta segunda-feira, 6, o novo trailer de "O Agente Secreto", do diretor Kleber Mendonça Filho. Estrelado por Wagner Moura, o longa tem estreia nacional marcada para 6 de novembro, sendo escolhido para representar o Brasil na corrida pelo Oscar 2026.

Antes de chegar aos cinemas, o filme será exibido em sessões especiais na 27ª edição do Festival do Rio, que vai até 12 de outubro, e na 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, programada entre os dias 16 e 30 de outubro.

O longa também integra a programação do Frapa, em Porto Alegre, no dia 3 de novembro.

Reconhecimento internacional

"O Agente Secreto" já circulou por importantes festivais internacionais, incluindo Cannes, onde recebeu os prêmios de Melhor Direção, para Kleber Mendonça Filho, e de Melhor Ator, para Wagner Moura.

O filme também conquistou os troféus FIPRESCI e Art et Essai, e teve destaque em eventos em Sydney, Telluride, Lima e Biarritz.

Trama

Ambientado no final da década de 1970, durante o regime militar, o longa acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor universitário e especialista em tecnologia que retorna ao Recife após anos vivendo em São Paulo.

Ao tentar recomeçar a vida, ele passa a perceber que está sendo observado pelos vizinhos e se vê cercado por segredos e conspirações.

Lançamento global

Além da direção, Kleber Mendonça Filho assina o roteiro. A produção é uma parceria entre o Brasil, a França (MK2 Films), a Alemanha (One Two Films) e a Holanda (Lemming Film).

Distribuído no País pela Vitrine Filmes, o longa já tem lançamento confirmado em mais de 90 territórios, incluindo China, México, Coreia do Sul, Índia e Nova Zelândia.

Nos Estados Unidos, O Agente Secreto chega a Nova York em 26 de novembro e a Los Angeles em 5 de dezembro.

Segundo a revista Hollywood Reporter, o filme é visto como um forte candidato não apenas à categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar, mas também a Melhor Direção, Melhor Roteiro Original e Melhor Ator.

