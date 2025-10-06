Chico Barney e Bárbara apostam: quem será o assassino de Odete Roitman?

O suspense sobre quem vai matar Odete Roitman (Debora Bloch) no remake de Vale Tudo está mais intenso do que nunca. Chico Barney e Bárbara Saryne avaliaram no Central Splash, do Canal UOL, .

O mistério aumentou após a confirmação de dez finais diferentes e cinco suspeitos principais, mas nem mesmo o elenco tem pistas sobre o verdadeiro assassino. A estratégia, segundo os comentaristas, alimenta teorias e discussões entre fãs.

Mas hoje ela entra na penúltima semana, uma das cenas mais esperadas, o grande acontecimento de Vale Tudo, que é o assassinato de Odete Roitman. Num contexto muito diferente do que foi a novela original. A diretora falou que são cinco suspeitos de matar o Odete: Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos) e Heleninha (Paolla Oliveira). Na minha leitura, ela não respondeu diretamente, 'é, são esses cinco'. Mas ela falou, foram gravados dez finais, porque gravamos com os cinco suspeitos matando e não matando. Até esse momento, nem os atores têm certeza.

Chico Barney

Barney e Saryne destacam que a autora Manuela Dias inovou ao gravar múltiplos finais, o que impede vazamentos e deixa até o elenco no escuro. Para Bárbara, isso pode significar um desfecho coletivo ou a participação de personagens secundários.

Porque quando ela fala assim, a Polina fala, mas você, ela ainda insiste, você mudou ou você manteve? Aí ela fala, ah, a pessoa participa. Então pra mim ficou tipo, 'ah, não é uma pessoa só'. Vai ter ali... eu, pelo menos, interpretei dessa maneira. Vai ser um plano, vai ter mais de uma pessoa nessa, sabe? E aí, o que eu pensei? Poderia ser uma dessas pessoas à frente ali, mas algum personagem secundário é o que vai e atira mesmo.

Bárbara Saryne

Entre as teorias, Chico aposta em Vasco, por seu histórico de atitudes suspeitas, mas não descarta um acordo entre os suspeitos principais. Já Bárbara sugere um personagem ligado à família de Consuelo, citando rumores de redes sociais.

Eu acho que quem vai matar a Odete Rotman é o Vasco. Eu acho que ele tá de olho em alguma coisa ali que a gente não sabe. Porque a única coisa que explica todas as maldades que ele tem feito pra Lucimar, de obrigar ela a voltar pra ele, de furar a parede pros dois morarem juntos obrigados, comprar uma passagem falsa, tudo que ele tem feito ali é um típico vilão. Pra mim, tá tudo se desenhando pra ele assassinar a Odete, porque talvez ele tenha algum acordo com o Marco Aurélio, talvez tenha algum acordo com a Celina. Alguma coisa tem.

Chico Barney

O debate também aponta para as mudanças criativas do remake. Chico defende que o assassino deveria ser um personagem clássico, evitando surpresas exageradas. Para Bárbara, direção e emissora influenciam tanto quanto a autora nas decisões.

Eu ficaria muito feliz se a Manuela desse um jeito do assassino da Odete ser o Leonardo. Acho que ia fechar bem. Mas eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que é roubar no jogo um personagem novo ser o assassino da Odete. Eu acho que tem que ser alguém clássico da novela. O Leonardo estava morto na novela original. Deveria ser na regra do remake não poder ser ele o assassino. Algumas coisas não podem mudar, minha opinião.

Chico Barney

LIVES

Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne