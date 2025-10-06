Namorada de Dolabella relata ataques após assumir relação: 'Não me abala'

Marcela Tomaszewski, 28, conhecida como Miss Gramacho, abriu o coração sobre os ataques que passou a receber nas redes sociais após confirmar seu namoro com Dado Dolabella, 45.

O que aconteceu

Influenciadora disse que mesmo afastada das redes, não conseguiu escapar dos comentários sobre sua aparência. "Uma coisa que aprendi desde muito nova é saber quem eu sou, com quem ando, e saber deixar ir coisas que não me acrescentam em nada. Nos últimos dias recebi algumas coisas sobre minha aparência, sobre minhas escolhas, são ataques. E eu penso: 'O que esse ser humano faz da vida pra vir me atacar? Quem é ele? Deus?'", desabafou.

A jovem afirmou ainda que não se deixa abalar pela opinião alheia. "Gostaria que ficasse aqui quem quer me ver bem e saber do meu dia a dia, como sempre foi. E pra essas pessoas que estão me desejando o mal, eu só desejo o bem. Cada um dá o que tem. Minha vida continua, não parou. Não me abala a opinião das pessoas", declarou.

O romance com Dado Dolabella foi confirmado no mês passado. Recentemente, o casal compartilhou fotos de uma viagem à Chapada dos Veadeiros, local que ganhou destaque na vida amorosa de Dado, já que foi lá que ele e Wanessa Camargo se reconciliaram em 2023.