Topo

Entretenimento

Namorada de Dolabella relata ataques após assumir relação: 'Não me abala'

Marcela Tomaszewski relata ataques após assumir romance com Dolabella - Reprodução/Instagram
Marcela Tomaszewski relata ataques após assumir romance com Dolabella Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

06/10/2025 12h46

Marcela Tomaszewski, 28, conhecida como Miss Gramacho, abriu o coração sobre os ataques que passou a receber nas redes sociais após confirmar seu namoro com Dado Dolabella, 45.

O que aconteceu

Influenciadora disse que mesmo afastada das redes, não conseguiu escapar dos comentários sobre sua aparência. "Uma coisa que aprendi desde muito nova é saber quem eu sou, com quem ando, e saber deixar ir coisas que não me acrescentam em nada. Nos últimos dias recebi algumas coisas sobre minha aparência, sobre minhas escolhas, são ataques. E eu penso: 'O que esse ser humano faz da vida pra vir me atacar? Quem é ele? Deus?'", desabafou.

A jovem afirmou ainda que não se deixa abalar pela opinião alheia. "Gostaria que ficasse aqui quem quer me ver bem e saber do meu dia a dia, como sempre foi. E pra essas pessoas que estão me desejando o mal, eu só desejo o bem. Cada um dá o que tem. Minha vida continua, não parou. Não me abala a opinião das pessoas", declarou.

O romance com Dado Dolabella foi confirmado no mês passado. Recentemente, o casal compartilhou fotos de uma viagem à Chapada dos Veadeiros, local que ganhou destaque na vida amorosa de Dado, já que foi lá que ele e Wanessa Camargo se reconciliaram em 2023.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

Alice Wegmann mostra seu estado pós-festa de 'Vale Tudo'

Menino 'adotado' e 'devolvido' por Leonardo e Poliana aparece e promete dar sua versão

Nada de morte! Público do UOL quer que Odete Roitman escape ilesa

Namorada de Dolabella relata ataques após assumir relação: 'Não me abala'

Bárbara: 'Spanic não dará trégua a Fernando após acusação de xenofobia'

Samuel de Assis esclarece diagnóstico depois de ser internado no Rio

Celina e mais 4 pessoas: esses são os suspeitos de matar Odete em Vale Tudo

Capítulo final de 'Vale Tudo' vai ao ar no dia 17 de outubro

Vini Jr. e Virginia surgem juntos em vídeo de dancinha; assista

Cariúcha assume romance com ex-participante de reality

Meghan Markle aparece quase trocando um beijo com o estilista Pierpaolo Piccioli