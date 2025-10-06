Morre Odete Roitman em 'Vale Tudo': compare assassinatos em 2025 x 1988

A cena em que Odete Roitman (Debora Bloch) é assassinada foi exibida na noite de hoje pela Globo e resgatou uma das perguntas mais icônicas das telenovelas: quem matou Odete?

Veja o vídeo da morte em 2025

Na última cena do capítulo, Odete foi colocada contra a parede ao ver uma arma em sua direção. "Para que essa barbárie, meu bem? Vamos conversar. Ninguém tem coragem de atirar em Odete Roitman", disse ela, segundos antes de ser atingida por um tiro no peito. Câmera não revelou quem é o assassino.

Diferente de 1988, a morte de Odete Roitman não foi acidental no remake adaptado por Manuela Dias. Cinco personagens são suspeitos: Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina, César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos) e Heleninha (Paolla Oliveira).

ODETE ROITMAN LEVOU UM TIRO!



Quem MATOU ela??? #ValeTudo pic.twitter.com/fjdjn9yj2L -- TV Globo (@tvglobo) October 7, 2025

Veja o vídeo da morte em 1988

O assassinato de Odete, morta com três tiros à queima-roupa, ocorreu na véspera do Natal de 1988. O mistério da identidade do assassino da vilã, embora tenha durado apenas 11 capítulos, povoou as conversas pelo país. Houve até um concurso, patrocinado por uma indústria alimentícia, para premiar quem acertasse o nome do assassino.

A cena original da morte de Odete Roitman em 1988. Não precisou ser gancho final para ter impacto. Irretocável. Sonoplastia perfeita. Direção primorosa. Texto afiado.



Enquanto isso, o capítulo de 2025 foi uma bizarrice total.#valetudo pic.twitter.com/ew8LgysEb7 -- leão do cerrado (@ameninavelha) October 7, 2025

Relembre o momento da revelação no capítulo final

Leila (Cassia Kis) foi quem matou Odete Roitman —e por engano. A assassina pensou que estava matando Fátima (Glória Pires). Leila entrou na sala desabaladamente e disparou três tiros contra a pessoa atrás da porta de vidro, sem ao menos identificá-la. Ela pensava que quem estava ali com seu marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria), era a amante dele, Fátima.

Com a estreia do remake de Vale Tudo se aproximando, uma dúvida permanece: o clássico mistério sobre a morte de Odete Roitman será mantido?

Na versão original de 1988, ela foi assassinada por engano -- o verdadeiro alvo era Maria de Fátima, e Leila foi a responsável. pic.twitter.com/xIWkf5kzzv -- Canal Doctteus (@FamiliaDocTeus) May 9, 2025