Morre David José, o primeiro Pedrinho do Sítio do Picapau Amarelo, aos 83

Morre o ator e historiador David José as 83 anos Imagem: Reprodução
do UOL

De Splash, no Rio

06/10/2025 17h34Atualizada em 06/10/2025 17h50

O ator, jornalista, escritor e historiador David José morreu na manhã de hoje, em São Paulo, aos 83 anos. Informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista a Splash.

Quem foi David José

Ele ficou conhecido por interpretar Pedrinho na primeira versão do Sítio do Picapau Amarelo (1955-1959), exibida pela TV Tupi. Ator construiu uma carreira marcada pela dedicação à cultura brasileira, tanto nas artes quanto na academia.

Nascido em 21 de fevereiro de 1942, em São Paulo, David José iniciou sua trajetória artística aos 12 anos, no Teatro Escola de São Paulo (TESP). Ainda adolescente, passou a integrar produções teatrais e televisivas, consolidando-se como um dos rostos pioneiros da TV brasileira. Ao longo de mais de três décadas, atuou como ator, diretor, roteirista e produtor, com foco na valorização da dramaturgia nacional e na experimentação estética.

Além da carreira artística, David José construiu uma sólida trajetória acadêmica. Formado em Ciências Sociais pela USP, estudou Sociologia nas Universidades Paris VIII e Paris X, na França, e retornou ao Brasil para dedicar-se à pesquisa e ao ensino. Doutor em História Social pela USP, aprofundou-se na análise da cultura brasileira, com destaque para o desenvolvimento do teatro e da televisão em São Paulo nas décadas de 1940 e 1950.

Nos últimos anos, o artista e pesquisador seguia ativo como professor e escritor. Publicou novas edições de suas obras "O Espetáculo da Cultura: Teatro e TV em São Paulo (1940-1950)", "Pioneiros do Rádio e da TV no Brasil - Volumes 1 e 2" e "A TV antes do VT". Também colaborava com a Cinemateca Brasileira e a TV Cultura no Projeto David José, dedicado à preservação da história do cinema, da televisão e do teatro no país.

David José deixa a esposa, Lígia Todescan Lessa Mattos, os filhos Paulo e Luiz, e os netos Pedro e Gabriela.

