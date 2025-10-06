Topo

Entretenimento

Jilly Cooper, autora conhecida por livros picantes, morre aos 88 anos

Jilly Cooper no lançamento da série "Rivais", baseada em seus livros - Jed Cullen/Dave Benett/Getty Ima
Jilly Cooper no lançamento da série 'Rivais', baseada em seus livros Imagem: Jed Cullen/Dave Benett/Getty Ima
Fernanda Talarico
do UOL

De Splash, em São Paulo

06/10/2025 15h46

A romancista britânica Jilly Cooper, aclamada como a grande dama do romance romântico inglês, faleceu no domingo aos 88 anos. A autora, que iniciou a carreira como colunista de jornal, ficou famosa pela aclamada série "As Crônicas de Rutshire", que vendeu milhões de exemplares ao retratar os círculos mais altos e glamourosos da sociedade britânica.

Segundo um comunicado de sua agência literária, a Curtis Brown, a morte foi consequência de uma queda. Seus filhos, Felix Cooper e Emily Tarrant, disseram no comunicado: "Sua partida inesperada foi um choque completo para nós".

Relacionadas

Influencer lança livro sobre ser corno sem tabu: 'Não precisa ter vergonha'

Autora vence prêmio em Londres, mas não busca troféu com medo de ser presa

Michael Jackson era chamado de fedorento, revela Lionel Richie em livro

Foi com essa série que Jilly Cooper apresentou aos leitores o condado fictício de Rutshire e seus habitantes sofisticados. Sua criação mais icônica foi o galante herói Rupert Campbell-Black, um ex-jogador de pólo que se torna membro do Parlamento pelo Partido Conservador, tido como o homem mais bonito e irresistível da Inglaterra.

A série, composta por 11 livros, teve início em 1985 com "Riders". As narrativas giram em torno de Rupert Campbell-Black, seus amigos, rivais, e seu comportamento por vezes escandaloso, repleto de casos extraconjugais e festas luxuosas. Em "Rivals", o segundo volume da saga, Rupert conhece sua segunda esposa, Taggie, uma jovem doce e prestativa que sofre de dislexia severa.

No volume mais recente da saga, "Tackle!" (lançado em 2023), Cooper levou seu famoso personagem a se aventurar pelo mundo do futebol profissional.

Os livros da série Rutshire, muitas vezes classificados como "bonkbusters" — um termo informal em inglês para romances populares repletos de cenas de sexo — foram consistentes best-sellers na Inglaterra, terra natal da autora. O universo criado por Jilly Cooper ganhou novo fôlego e alcançou o público norte-americano em outubro de 2024, com o lançamento da série de TV "Rivals", uma produção conjunta das plataformas Disney+ e Hulu.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Jilly Cooper, autora conhecida por livros picantes, morre aos 88 anos

Hyldon, de ?As dores do mundo?, tem alta após mal súbito e agenda cancelada

Robbie Williams encerra turnê sem completar último show: 'Era meu sonho'

Stalker se aproximou duas vezes do príncipe Harry no Reino Unido, diz fonte

'Vende Tudo': morte de Odete Roitman em 1988 embalou propaganda de seguros

Vale Tudo: morte de Odete Roitman vai ganhar 'publi' de sabão líquido

Confira séries e filmes de true crime que chegam à Netflix nos próximos dias

Taís Araújo comenta tapa em Odete em 'Vale Tudo' e chora com Raquel: 'Base da pirâmide'

Toni Garrido explica mudança em letra de 'Girassol' e responde críticas

Ratinho reclama após perder horário para The Voice no SBT: 'Chateado'

'O Agente Secreto', filme brasileiro cotado para o Oscar, ganha novo trailer