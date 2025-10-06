Topo

Melhor beijo de Johnny Depp no cinema? Foi com um ator espanhol em 2000

Javier Bardem e Johnny Depp em cena do filme Antes do Anoitecer - Reprodução
Javier Bardem e Johnny Depp em cena do filme Antes do Anoitecer Imagem: Reprodução
Johnny Depp, 62, já confessou quem foi o autor do melhor beijo que já recebeu nas telonas. E o nome, para surpresa dos fãs, não é o que muitos esperavam.

O que aconteceu

Com seu habitual bom humor, Depp revelou que o momento mais marcante de sua trajetória romântica no cinema não envolveu nenhuma de suas parceiras femininas de cena. Surpreendentemente, quem protagonizou o beijo foi um colega de elenco. A revelação ocorreu em 2017, em uma entrevista ao programa de Ellen DeGeneres.

Para entender a história, é preciso regressar a 25 anos atrás, quando Depp atuou no longa "Antes do Anoitecer" (Before Night Falls), de 2000. O filme retrata a vida do escritor cubano Reinaldo Arenas, desde a infância humilde até a perseguição que sofreu por sua homossexualidade na Cuba de Fidel Castro.

No longa, Depp interpreta dois personagens, e é na pele da travesti Bon Bon que acontece o tão comentado beijo. Quando Ellen perguntou qual havia sido o beijo mais memorável de sua carreira, Depp não hesitou, arrancando risadas e aplausos da plateia:

Foi com Javier Bardem. Johnny Depp

O ator espanhol, hoje reconhecido por papéis intensos e prêmios internacionais, vivia justamente o protagonista Reinaldo Arenas. A atuação foi tão marcante que rendeu a Bardem sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Ator, tornando-o o primeiro espanhol a alcançar tal feito.

